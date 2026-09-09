Nürnberg (ots) -Integration der Neumüller & Partner mbB sowie Zugang von Steuerberater Kris-Roman Seebaß mit eigenem MandantenstammDie neo Kanzlei hat ihren Standort in Nürnberg in den vergangenen Monaten in zwei Schritten aufgebaut: Seit Juli 2026 ist Neumüller & Partner mbB Teil der neo Kanzlei. Im Zuge der Übernahme der Geschäftsaktivitäten der Neumüller & Partner mbB wurden Mandanten und Mitarbeiter vollständig in neo integriert. Frau Eva Rudl-Truxa wird ihre erfolgreiche Tätigkeit als Rechtsanwältin und Prokuristin auch weiterhin bei der neo Steuerberatungsgesellschaft fortführen. Damit wurde zugleich der Grundstein für die neo Steuerberatungsgesellschaft Nürnberg mbH als neuer Standort gelegt. In einem zweiten Schritt ist nun der erfahrene Steuerberater Kris-Roman Seebaß mit seinen eigenen Mandaten zu neo gewechselt und verstärkt den Nürnberger Standort. So wächst die neo Steuerberatungsgesellschaft Nürnberg mbH gezielt weiter - mit einem klaren Fokus auf die steuerliche Beratung von mittelständischen Unternehmen, Familien und Privatpersonen.Kris-Roman Seebaß: erfahrener Steuerberater für den StandortaufbauKris-Roman Seebaß ist seit 2015 als Steuerberater bestellt und verfügt über langjährige Erfahrung in der laufenden steuerlichen Beratung von Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung sowie von Privatpersonen. Als Partner und Geschäftsführer der neo Steuerberatungsgesellschaft Nürnberg mbH verantwortet er künftig die laufende Mandantenbetreuung sowie den weiteren Ausbau des Standorts. Seine fachliche Leidenschaft gilt dabei insbesondere der steuerlichen Beratung bei Unternehmenstransaktionen sowie der Beratung zur steuerlichen Gestaltung von Unternehmensstrukturen.Katrin Claus: starke Doppelspitze für die Region MittelfrankenGemeinsam mit Kris-Roman Seebaß übernimmt Katrin Claus als Partnerin und Geschäftsführerin die Verantwortung für die neue Einheit. Die Steuerberaterin, LL.M., ist bereits seit 2024 Geschäftsführerin der neo Steuerberatungsgesellschaft Fürth mbH und verantwortet ab sofort gemeinsam mit Seebaß die Gesamtregion Mittelfranken, zu der die Standorte Fürth und Nürnberg gehören. Claus verfügt über umfassende Expertise in der steuerlichen Beratung von Immobilieninvestoren und mittelständischen Unternehmen sowie in der steuerlichen Gestaltungsberatung im Umwandlungssteuerrecht und im Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht.Fokus auf SteuerberatungMit dem neuen Standort in Nürnberg schärft die neo Kanzlei ihr Profil in der klassischen Steuerberatung: von der laufenden Finanzbuchhaltung über die Erstellung von Jahresabschlüssen und Steuererklärungen bis hin zur individuellen steuerlichen Gestaltungsberatung für mittelständische Unternehmen, Familien und Privatpersonen. In Verbindung mit dem bestehenden Netzwerk der neo Kanzlei aus Wirtschaftsprüfung und Consulting entsteht so ein noch breiteres Beratungsangebot für Mandanten in der Region Mittelfranken."Ich freue mich sehr, mit meinen Mandaten Teil der neo Kanzlei zu werden. Als Steuerberater lege ich großen Wert auf eine persönliche, langfristige Betreuung meiner Mandanten - genau das kann ich hier mit einem starken Netzwerk im Rücken noch besser umsetzen. Gemeinsam mit Katrin werden wir unsere Standorte Fürth und Nürnberg als starke Adresse für Steuerberatung in Mittelfranken weiterentwickeln", erklärt Kris-Roman Seebaß, Steuerberater, Partner und Geschäftsführer."Mit Kris-Roman Seebaß gewinnen wir für Mittelfranken einen erfahrenen Steuerberater und Partner, der unsere Kompetenzen gezielt verstärkt. Gemeinsam bauen wir unsere Standorte aus und bieten unseren Mandanten in der Region noch mehr fachliche Tiefe und Beratungsqualität unter einem Dach", so Katrin Claus, Steuerberaterin, Partnerin und Geschäftsführerin."Mit dem Zusammenschluss mit der neo Kanzlei haben wir für unsere Mandanten und unser Team eine Umgebung gefunden, in der wir unsere persönliche Beratung mit den Möglichkeiten einer modernen, digital aufgestellten Kanzlei verbinden können. Gemeinsam mit Katrin Claus und Kris-Roman Seebaß gestalten wir den Nürnberger Standort nun aktiv mit", so Gerhard Neumüller, Gründer der Neumüller & Partner mbB."Der Wechsel zu neo eröffnet unseren Mandanten Zugang zu einem deutlich breiteren Netzwerk aus Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Consulting. Für mich persönlich war entscheidend, dass die enge und vertrauensvolle Betreuung unserer Mandanten dabei erhalten bleibt", erklärt Eva Rudl-Truxa, Rechtsanwältin und Prokuristin bei der neo Steuerberatungsgesellschaft Nürnberg mbH.Synergien für Mandanten und MitarbeitendeMandanten profitieren künftig von einem erweiterten Expertennetzwerk, neuen digitalen Servicekanälen und der Verbindung von Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und Consulting unter einem Dach. Auch für die Mitarbeitenden entstehen neue Chancen durch gemeinsame Weiterbildung, moderne Technologien und den fachlichen Austausch innerhalb der neo Kanzlei.Für die Region Mittelfranken bedeutet der Zusammenschluss der Standorte Fürth und Nürnberg unter einer gemeinsamen Führung zudem kurze Wege zwischen den Teams sowie eine engere fachliche Abstimmung - etwa bei komplexen steuerlichen Fragestellungen oder in der Betreuung überregional tätiger Mandanten.Über neo Kanzlei:neo ist das HOME OF MITTELSTAND. Als integrierter Partner vereinen wir Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung und unternehmerisches Consulting unter einem Dach - ganzheitlich gedacht, individuell umgesetzt. An nun elf Standorten und mit rund 200 Mitarbeitenden begleiten wir Unternehmen, Familienbetriebe und Organisationen durch eine zunehmend komplexe Wirtschaftswelt. Genau für diese Komplexität haben wir das neo :ökosystem entwickelt:Ein System, das Menschen, Expertisen und Perspektiven verbindet, Orientierung schafft und Komplexität in Klarheit und Handlungsfähigkeit übersetzt. Denn für uns ist Zukunft keine Prognose, sondern machbar. So halten wir den Mittelstand kontinuierlich in Bewegung - heute und morgen.neo Factsheet:Anzahl der Standorte: 11Anzahl der Mitarbeitenden: rund 200Services: Steuerberatung, Wirtschaftsprüfung, unternehmerisches ConsultingPressekontakt:neo KanzleiInes PfabLeitung Marketingines.pfab@neo-kanzlei.dewww.neo-kanzlei.deOriginal-Content von: neo Kanzlei, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/180901/6349064