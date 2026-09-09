16 internationale Partner unterzeichnen Kaufverträge für die Expansion von Vbot SuperDog

BERLIN, Sept. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vbot hat auf der IFA 2026 Bestellungen für mehr als 5.000 vierbeinige Roboter erhalten. Möglich wurde dies durch Kaufverträge mit 16 internationalen Partnern. Die Partnerschaften umfassen wichtige europäische Märkte, darunter Deutschland, Frankreich und das Vereinigte Königreich.

Die Vereinbarungen markieren einen wichtigen Meilenstein für die internationale Expansion von Vbot SuperDog, dem unter dem Spitznamen "Bubble" bekannten Roboterhund für den Consumer-Markt, der robotische Intelligenz ganz selbstverständlich in den Alltag bringen soll. Während der IFA stieß das Produkt bei Distributoren, Fachmedien und Verbrauchern auf großes Interesse. Besucher konnten sich selbst ein Bild von den autonomen Funktionen machen und erleben, wie der Vbot SuperDog Menschen selbstständig folgt, Hindernissen ausweicht und Lasten transportiert.

Vbot Babo feiert auf der IFA 2026 seine Europapremiere

Während viele Robotikprodukte bislang vor allem in inszenierten Demonstrationen zu sehen sind, wird Vbot SuperDog bereits in Serie produziert und ist als Consumer-Produkt erhältlich. Der Roboter folgt seinem Besitzer selbstständig und ohne Fernsteuerung und kann sich auch in belebten Umgebungen sicher zwischen Menschen und Hindernissen bewegen. LiDAR und Ultra-Wideband-Technologie (UWB) ermöglichen die autonome Navigation und präzise Positionsbestimmung. Für den täglichen Einsatz sind weder Programmierkenntnisse noch eine aufwendige Einrichtung erforderlich.

Dank einer maximalen Nutzlast von 12 kg und einer erweiterbaren Rückwand kann Vbot SuperDog Einkäufe, Outdoor-Ausrüstung und andere persönliche Gegenstände transportieren. Auch einen kleinen Campingwagen kann der Roboter ziehen. Mit einer Action-Kamera lässt sich Vbot SuperDog zudem als mobiler Kameramann einsetzen: Er kann seinem Besitzer beim Spazierengehen, Sporttreiben oder bei Outdoor-Aktivitäten selbstständig folgen und dabei Aufnahmen machen.

Bereits auf der CES Anfang dieses Jahres hatte das Produkt für Aufmerksamkeit gesorgt. Seitdem hat es sich in China zu einem der erfolgreichsten Consumer-Robotikprodukte entwickelt. Nach dem Start der Vorbestellungen im Dezember 2025 verzeichnete Vbot 6.540 Bestellungen im Wert von knapp 100 Millionen RMB - rund 15 Millionen US-Dollar. Auf JD.com, einer der führenden E-Commerce-Plattformen Chinas, steht Vbot SuperDog derzeit an erster Stelle in der Kategorie der Consumer-Roboterhunde.

Die anhaltend starke Nachfrage im chinesischen Heimatmarkt sowie die Expansion nach Europa und in weitere internationale Märkte sorgen für weiteres Wachstum. Zum 8. September 2026 wurden weltweit insgesamt mehr als 13.000 Vierbeiner-Roboter von Vbot in 15 Ländern und Regionen verkauft. Gemessen am kumulierten Absatz ist Vbot SuperDog damit inzwischen der meistverkaufte Consumer-Roboterhund der Welt.

Auch die Resonanz auf der IFA unterstreicht die wachsende Nachfrage in Europa nach Robotern, die im Alltag einen konkreten praktischen Nutzen bieten. Da Consumer-Roboter zunehmend über lokale Handels- und Vertriebsnetze erhältlich und für Verbraucher unmittelbar erlebbar werden, dürften Produkte, die Persönlichkeit, autonome Fähigkeiten und einen konkreten Nutzen im Alltag miteinander verbinden, künftig in immer mehr Haushalten zu finden sein.

Über Vbot

Vbot ist die Consumer-Robotik-Marke von Vita Dynamics, einem Unternehmen für verkörperte Intelligenz, das intelligente Robotikprodukte für den Einsatz im Alltag entwickelt. Die Produkte von Vbot verbinden autonome Mobilität, multimodale Interaktion und praktischen Nutzen und zeigen, wie Roboter zu hilfreichen Begleitern im täglichen Leben werden können.

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Medienkontakt: Guitao Huang, Global Head of Marketing, Vbot E-Mail: brand@vbot.cn