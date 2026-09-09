Bei BYD wird die internationale Expansion immer wichtiger. Erst vor wenigen Tagen meldete der Konzern erneut starke Verkaufszahlen, jetzt legt das Management offenbar noch einmal nach. Für 2027 steht ein gewaltiges Exportziel im Raum und das könnte für die Aktie langfristig zum wichtigsten Wachstumstreiber werden. BYD will außerhalb Chinas noch viel größer werden Die spannendste neue Meldung kam erst am Dienstag. Nach Gesprächen mit dem Management ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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