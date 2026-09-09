Die Aktie von DroneShield steht weiter unter Druck und verliert mittlerweile über 40% ihres Werts auf Jahressicht. Der australische Spezialist für Drohnenabwehr hat Ende August seine Halbjahreszahlen 2026 veröffentlicht und dabei weiteres Wachstum sowie Investitionen in den Ausbau der Kapazitäten hervorgehoben. Anleger sind jedoch verunsichert. Operativ setzt DroneShield seine Technologieoffensive fort. Im Juli meldete das Unternehmen unter anderem ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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