Die kanadische Großbank RBC hat ihre Einschätzung zur Adidas-Aktie bestätigt und das Kursziel bei 200 € belassen. Der zuständige Analyst Piral Dadhania hat sich dabei im Rahmen einer Branchenanalyse europäischer Sportwarenhersteller, Luxusgüterproduzenten und Einzelhändler geäußert und ein insgesamt differenziertes Bild gezeichnet. China bleibt schwieriges Terrain Die Nachfrage aus China läuft weiter durchwachsen. Das gilt für die gesamte Branche, ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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