Die Novo Nordisk-Aktie steht aktuell im Spannungsfeld zwischen positiven Nachrichten aus dem wichtigen GLP-1-Geschäft und zunehmenden Sorgen um die langfristige Pipeline. Was genau ist zuletzt passiert und was sagen die Analysten? Für Aufmerksamkeit sorgten jüngst positive Phase-3-Daten zu Wegovy bei Kindern im Alter von sechs bis zwölf Jahren: Das Medikament zeigte vielversprechende Ergebnisse bei schwerer Adipositas und könnte Novo Nordisk langfristig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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