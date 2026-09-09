Nach dem jüngsten starken Lauf zeigt sich das Papier der Deutschen Bank kurzfristig schwächer und notiert im Tagesverlauf bei unter 35 Euro, nachdem zuletzt ein 52-Wochen-Hoch bei 35,70 Euro markiert werden konnte. Das übergeordnete Bild bleibt jedoch positiv: Mehrere Analysten haben ihre Erwartungen zuletzt angehoben. JPMorgan bestätigte am 8. September das Rating "Overweight" mit einem Kursziel von 41 Euro, während Warburg Research sein Ziel erst ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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