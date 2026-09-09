Bitcoin ist am Mittwoch kurzzeitig unter Druck geraten, bevor sich der Kurs wieder erholte. Auslöser waren Spannungen im Nahen Osten und der Blick auf das anstehende Fed-Meeting. Charttechnisch trifft die Kryptowährung dabei erneut auf eine Marke, die schon einmal für einen Rückschlag gesorgt hat. Geopolitik trifft auf Zinspoker Bitcoin ist in den vergangenen Stunden zwischenzeitlich auf 77.603 US$ zurückgefallen, bevor sich der Kurs wieder über ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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