In der privaten Krankenversicherung sind aktuell unterschiedliche Kräfte am Werk: Während sich Bestände und Solvabilität positiv entwickeln, hinterlassen gestiegene Leistungsausgaben deutliche Spuren in den Kennzahlen der Unternehmen. Das MORGEN & MORGEN Rating zu den KV-Unternehmen analysiert die Zahlen. Welche Versicherer sind am besten aufgestellt? Die private Krankenversicherung in Deutschland ist insgesamt solide aufgestellt. Das ist das Ergebnis des aktuellen KV-Unternehmensratings des Analysehauses ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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