Cardano Kurs (ADA) heute bei 0,22 US-Dollar, warum ein Test mit 1.000 Transaktionen pro Sekunde jetzt zählt

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Der Cardano Kurs ist in sieben Tagen um fast zwölf Prozent gestiegen, während der Gesamtmarkt nur knapp drei Prozent zulegte. Am 9. September notiert ADA bei rund 0,220 US-Dollar mit einer Marktkapitalisierung von 8,24 Milliarden US-Dollar. Dahinter stehen drei Meldungen, die innerhalb weniger Tage eintrafen. Das Skalierungs-Upgrade Ouroboros Leios ist zu 96 Prozent bereit für einen Test mit 1.000 Transaktionen pro Sekunde. Gleichzeitig wächst die Partnerkette Midnight, und ein Wallet-Dienst hat eine alte Hürde für kleine Halter beseitigt. Was die Zahlen der letzten 24 Stunden zeigen und wohin ein Teil des Kapitals parallel fließt, lesen Sie hier.

Cardano Kurs (ADA) zwischen Leios Test und Midnight Wachstum

Laut CoinGecko notiert der Cardano Kurs bei rund 0,220 US-Dollar, ein Plus von 0,9 Prozent in 24 Stunden. Das Handelsvolumen liegt bei etwa 587 Millionen US-Dollar und damit 34 Prozent über dem Vortag. Laut Bybit reichte die Spanne von 0,2152 bis 0,2318 US-Dollar. Auf Wochensicht steht ADA 11,7 Prozent im Plus und rangiert auf Platz 19 der größten Kryptowährungen.

Der Auslöser ist technischer Natur. Das Upgrade Ouroboros Leios ist nach Angaben der Entwickler zu 96 Prozent bereit, 1.000 Transaktionen pro Sekunde zu zeigen. Getestet wird auf dem Musashi Dojo Testnetz, und Geschwindigkeit galt lange als Schwachstelle des Netzwerks. Ein funktionierender Test wäre deshalb ein echtes Signal. Parallel überschritt der NIGHT Token der Partnerkette Midnight rund 86.000 Halter, mehr als 35.000 kamen in sechs Monaten dazu. Der Wallet-Dienst SecondFi übernimmt zudem die Netzwerkgebühren bei der Migration.

Auch die Entwickler liefern. Nach Daten von Chainspect verzeichnete Cardano 3.061 Code-Beiträge in 30 Tagen und zählt damit zu den aktivsten Blockchains. Trotzdem liegt ADA rund 93 Prozent unter dem Rekord von 3,09 US-Dollar aus dem September 2021. Jede Verdopplung braucht bei diesem Marktwert entsprechend viel frisches Kapital, und genau diese Rechnung führt viele Anleger derzeit zu einer anderen Frage.

Warum Pepeto gerade jetzt auffällt

Acht Milliarden US-Dollar Marktwert setzen jeder Bewegung eine Obergrenze, ein laufender Vorverkauf kennt diese Grenze nicht. Genau deshalb fällt im Umfeld von ADA gerade immer häufiger ein anderer Name. Pepeto richtet sich an die Anleger, die im schnellen Tagesgeschäft sonst untergehen.

Der Meme-Markt bewegt sich schneller, als ein einzelner Trader ihn verfolgen kann, und genau dieses Tempo ruiniert kleine Konten. Pepeto wurde gebaut, um das zu ändern. Eine eigene Bridge überträgt Werte zwischen Blockchains, damit Kapital nie feststeckt, wenn sich die Gelegenheit auf eine andere Kette verlagert. Ist das Geld dort angekommen, prüft der Risiko-Scorer PepetoAI jede Position vom Einstieg bis zum Ausstieg, bevor ein einziger Dollar eingesetzt wird.

Dieser bewertete Einblick ist der Unterschied zwischen einem Trade, den man blind eingeht, und einem Trade, bei dem dasselbe Lagebild vorliegt, mit dem ein großer Handelstisch der Wale arbeitet. Pepeto räumt anschließend die letzte Hürde aus dem Weg, nämlich die Kosten. Eine gebührenfreie Swap-Engine über Ketten hinweg sorgt dafür, dass jeder Dollar eines kleinen Kontos weiter arbeitet, statt an Börsengebühren zu verschwinden. Darunter liegt ein Gesamtvorrat von 420 Billionen Token.

Sicherheit kommt hier von SolidProof, denn die Prüfer haben den kompletten Code kontrolliert und bestätigt, bevor der Verkauf für Anleger öffnete. Mehr als 10,38 Millionen US-Dollar liegen schon im Vorverkauf, der Preis steht bei 0,000000188 US-Dollar. Der Architekt des ursprünglichen Pepe führt die Entwicklung an, ein ehemaliger Binance-Experte gehört zum Team, und das erwartete Binance-Listing steht bevor. Frühe DOGE-Halter sahen, wie aus Bruchteilen eines Cents 0,73 US-Dollar wurden. Der Einstieg, der jetzt noch offen steht, trägt genau diese Distanz in sich, und den Ausgang entscheidet allein der Markt.

Fazit

Der Cardano Kurs verbessert sich, doch die größten Positionen dieses Zyklus entstehen nicht bei einem Coin, der schon Milliarden wiegt. Jeder Zyklus läuft gleich, denn Wal-Adressen füllen früh ihre Positionen, während die Menge auf ein Signal wartet. Wenn dieses Signal kommt, ist das Erdgeschoss längst geschlossen. Die Wallets, die jetzt Pepeto füllen, sehen dasselbe wie DOGE-Halter 2020, einen viralen Wert mit echtem Nutzen, dessen Preis noch nicht gefolgt ist. Der Vorverkauf wächst so schnell, weil das einströmende Kapital diese Rechnung gemacht hat. Wer heute lädt, steht auf der Seite, über die beim erwarteten Binance-Listing gesprochen wird.

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Häufige Fragen

Wie steht ADA aktuell im Markt?

ADA notiert bei rund 0,220 US-Dollar, ein Plus von 11,7 Prozent auf Wochensicht. Die Spanne der letzten 24 Stunden reichte von 0,2152 bis 0,2318 US-Dollar, der Marktwert liegt bei 8,24 Milliarden US-Dollar.

Ist Pepeto derzeit die interessantere Wahl als ADA?

Pepeto bietet vor dem erwarteten Binance-Listing ein deutlich größeres Bewertungsfenster als die laufende Erholung von ADA bei 0,22 US-Dollar. Die Prüfung durch SolidProof und die aktuellen Zahlen finden Sie auf der offiziellen Pepeto-Website.