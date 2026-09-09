Schwerin (ots) -Rostock, 09. September 2026 - Heute wurde auf der PflegeMesse Rostock im Bühnenbereich der HanseMesse Rostock erstmals der Pflegeazubi-Award für Mecklenburg-Vorpommern verliehen. Der bpa Mecklenburg-Vorpommern kürte gemeinsam mit der LIGA der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege in Mecklenburg-Vorpommern die drei Erstplatzierten unter zehn Finalistinnen und Finalisten.Den ersten Platz belegte die Klasse PF24-1 der Berufsfachschule Greifswald, die sich mit ihrem gemeinsamen Bewerbungsvideo durchsetzte. Den zweiten Platz sicherte sich Evalotta Brockelmann von der Seniorenresidenz "Uns Hüsing" in Greifswald, den dritten Platz belegte Etibar Hasanov vom Pflegewohnheim "Haus am Wald" der HESTIA Pflege- und Heimeinrichtung GmbH in Stralsund."Wir reden viel über den Fachkräftemangel in der Pflege und selten über diejenigen, die sich gerade für diesen Beruf entschieden haben", sagt Michael Beermann, Vorsitzender der bpa-Landesgruppe Mecklenburg-Vorpommern. "Der Pflegeazubi-Award dreht das um: Hier erzählen die Auszubildenden selbst, was sie an ihrer Arbeit trägt. Bessere Nachwuchswerbung kann sich dieses Land nicht wünschen."Unter dem Motto "Deine Stimme. Deine Story. Dein Award." hatten Auszubildende aus Pflegeeinrichtungen im ganzen Land ihre persönliche Geschichte erzählt. 22 Bewerbungsvideos waren eingegangen; eine Fachjury hatte daraus im Vorfeld die zehn Finalistinnen und Finalisten ausgewählt, die aus Nordwestmecklenburg, Schwerin, Rostock, Vorpommern-Greifswald, Vorpommern-Rügen und der Mecklenburgischen Seenplatte kommen. Welche Plätze sie belegten, erfuhren die Nominierten selbst erst auf der Bühne - die Platzierungen waren bis zur Bekanntgabe vertraulich.Als Schirmherr begleitete John Victor Lopes, auch bekannt als "JohnFitPraxisanleiter", die Preisverleihung: "Was die Auszubildenden in ihren Videos gezeigt haben, hat mich beeindruckt. Da steckt Talent drin, Humor und eine große Ernsthaftigkeit. Vor allem aber zeigen diese Videos den Pflegeberuf in seiner ganzen Breite - fachlich anspruchsvoll, nah am Menschen und in vielen Momenten schlicht schön."Die drei Erstplatzierten erhielten neben der Auszeichnung ein Preisgeld von 1.500 Euro für den ersten, 1.000 Euro für den zweiten und 500 Euro für den dritten Platz. Darüber hinaus stellt die BARMER Fördermittel für gesundheitspräventive Maßnahmen bereit, die den Ausbildungseinrichtungen der drei Erstplatzierten zugutekommen: 7.500 Euro für den ersten, 5.000 Euro für den zweiten und 3.000 Euro für den dritten Platz.Mit dem Pflegeazubi-Award 2026 setzen der bpa und die LIGA der freien Wohlfahrtspflege Mecklenburg-Vorpommern ein klares Zeichen für Wertschätzung und Nachwuchsförderung in der Pflege und geben der Pflegeausbildung in Mecklenburg-Vorpommern eine Plattform.Alle weiterführenden Informationen unter https://www.pflegeazubi-award.dePressekontakt:Dietmar Schmidt, Leiter der bpa.Landesgeschäftsstelle Mecklenburg-VorpommernTel.: 0385 /399 27 90Original-Content von: bpa - Bundesverband privater Anbieter sozialer Dienste e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/17920/6349053