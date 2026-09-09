Bei Assembly Biosciences spitzt sich die Investmentstory deutlich zu. Mein Biotech-Favorit hat gegenüber seinem Pharmapartner Gilead seine Option ausgeübt, sich mit 40 Prozent an den US-Entwicklungskosten zu beteiligen und damit im Gegenzug 40 Prozent der US-Gewinne des Herpes-Programms zu vereinnahmen. Damit ist eine Neubewertung Assemblys überfällig - das beginnen auch immer mehr Wall-Street-Analysten zu erkennen. Es ist ein vielsagendes Signal: ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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