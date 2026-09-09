Schwerin (ots) -
Der Wahlkampf geht in die entscheidende Phase: Am Mittwoch, 9. September, treffen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und AfD-Spitzenkandidat Leif-Erik Holm im TV-Duell von ntv und Ostseewelle aufeinander. Pinar Atalay moderiert den Schlagabtausch live aus Schwerin.
Pressekontakt:
Michelle Wilbois
Managerin Kommunikation/PR Information & Sport / Stv. Sprecherin ntv, GEO, Capital
T: +49 221 456-74105
michelle.wilbois@rtl.de
Original-Content von: ntv Nachrichtenfernsehen GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8180/6349081
Der Wahlkampf geht in die entscheidende Phase: Am Mittwoch, 9. September, treffen Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und AfD-Spitzenkandidat Leif-Erik Holm im TV-Duell von ntv und Ostseewelle aufeinander. Pinar Atalay moderiert den Schlagabtausch live aus Schwerin.
Pressekontakt:
Michelle Wilbois
Managerin Kommunikation/PR Information & Sport / Stv. Sprecherin ntv, GEO, Capital
T: +49 221 456-74105
michelle.wilbois@rtl.de
Original-Content von: ntv Nachrichtenfernsehen GmbH, übermittelt durch news aktuell
Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/8180/6349081
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