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Der XRP Kurs notiert am 9. September bei rund 1,42 Dollar und legte am Tag etwa 2 Prozent zu, während Bitcoin seitwärts lief. Die Marktkapitalisierung liegt damit bei etwa 87 Milliarden Dollar. Gleichzeitig sind die Bestände auf den Handelsplätzen auf 1,7 Milliarden Token gefallen, den tiefsten Stand seit sieben Jahren. Rund 60 Prozent aller umlaufenden Token liegen dennoch im Verlust, gemessen am realisierten Preis. Knappes Angebot trifft auf schwache Einstandskurse und genau diese Spannung beschäftigt den Markt gerade. Kommt der Ausbruch nach oben oder rutscht der Kurs zurück in die alte Spanne. Der folgende Abschnitt klärt, welcher Widerstand zuerst fallen muss, welche Zone darunter tragen sollte und wohin das Kapital wandert, wenn eine Bewertung dieser Größe an ihre Grenze stößt.

XRP Kurs im Test: Warum 1,52 Dollar über den nächsten Schub entscheiden

Am 8. September lagen Hoch und Tief bei 1,41 und 1,38 Dollar, die Spanne bleibt also eng. Zum Rekord von 3,65 Dollar aus dem Juli 2025 liegen weiterhin rund 60 Prozent Abstand. Laut CoinPedia reicht die entscheidende Unterstützungszone von 1,30 bis 1,40 Dollar, ein bestätigter Bruch darunter öffnet den Weg bis 1,13 Dollar.

Die US Spot ETFs haben bis zum 4. September insgesamt rund 1,68 Milliarden Dollar eingesammelt. In derselben Woche brachen die Zuflüsse in die XRP Produkte allerdings deutlich ein, während die Bitcoin Fonds 986,9 Millionen Dollar anzogen. Wal-Adressen haben ihre Bestände in fünf Wochen um 2,8 Prozent aufgestockt, wie crypto.news berichtet. Auf der Angebotsseite gibt Ripple monatlich eine Milliarde Token aus dem Treuhandkonto frei.

Zwei Termine bestimmen den September, die Senatsabstimmung über den CLARITY Act am 15. September und die Zinsentscheidung der Fed einen Tag später. Über 1,52 Dollar liegt das nächste Ziel bei 1,70 Dollar, darüber folgt die Marke von 1,81 Dollar. Selbst dieses obere Ziel bedeutet rund 27 Prozent auf eine Bewertung von 87 Milliarden Dollar, und wer mehr sucht, schaut dorthin, wo ein Wert erst noch entstehen muss.

Pepeto: Gebührenfreie Werkzeuge und eine Notierung, die den Einstieg verändert

Wer diese Rechnung zu Ende denkt, landet fast zwangsläufig bei den kleineren Projekten im Markt. Dort entscheidet nicht die Größe der Bewertung über die Bewegung, sondern der Zeitpunkt. Der XRP Kurs erzählt eine Geschichte der Erholung, und Erholungen haben immer anders gezahlt als Entdeckungen.

Pepeto wurde für Trader gebaut, die zwischen Kauf und Verkauf keinen Cent abgeben wollen. Die gebührenfreie Tauschfunktion bewegt Token über jede Blockchain ohne Kosten, sodass jeder eingesetzte Dollar auch eingesetzt bleibt. Dieses erhaltene Kapital fließt direkt in den Risikoprüfer PepetoAI, der einen Handel bewertet, bevor der Käufer sich festlegt. Das eine Werkzeug hält Ihr Geld vollständig, das andere sagt Ihnen, ob Sie es einsetzen sollten. Zusammen machen sie aus jedem Einstieg eine Position, die mit vollem Wert und voller Information beginnt.

Das feste Angebot von 420 Billionen Token sorgt dafür, dass die Rechnung nach Ihrem Einstieg genauso aufgeht wie davor. Sicherheit entsteht hier durch SolidProof, denn die Prüfer haben den vollständigen Code kontrolliert und freigegeben, bevor der Presale für Käufer öffnete. Mehr als 10,38 Millionen Dollar stammen bereits von Wallets, die sich vor der breiten Menge positioniert haben, und das zeigt die Richtung. Der Kopf hinter dem ursprünglichen Pepe Token gehört zu diesem Team, was dem Projekt eine Glaubwürdigkeit gibt, die die meisten Presales nie erreichen.

Die erwartete Binance Notierung rückt näher, und mit ihrem Start verschwindet dieser Einstieg endgültig aus dem Markt. Wer sich noch eine Position sichern möchte, hat dafür Zeit, bis sich dieses Fenster schließt. Bei XRP kommt jede Bewegung dagegen von einer Bewertung um 87 Milliarden Dollar, was jeden Prozentpunkt schwerer verdient macht. Die Nachfrage ist auf beiden Seiten echt, nur die Ausgangslage ist eine völlig andere.

Fazit

Der XRP Kurs zeigt eine Erholung mit klaren Marken nach oben und unten. Die größten Bewegungen eines Zyklus entstehen aber selten dort, wo bereits alle hinsehen. Die stärksten Zuwächse kamen immer von Einstiegen, die vor dem ersten Grund erfolgten, überhaupt hinzusehen. Ethereum stand einmal bei 10 Dollar und erreichte später 2.070 Dollar, dann schloss sich dieses Fenster. Millionen fließen gerade in Pepeto, weil diese Wallets bei einem Presale zu einem Bruchteil eines Cents eine ähnliche Ausgangslage sehen. Wer in sechs Monaten über diesen Preis spricht, handelt heute, bevor die Binance Notierung das Kapitel endgültig schließt.

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Häufige Fragen

Wie entwickelt sich XRP aktuell?

Rund 1,42 Dollar, etwa 2 Prozent höher als am Vortag. Die Unterstützung reicht von 1,30 bis 1,40 Dollar, darüber liegen die nächsten Ziele bei 1,70 und 1,81 Dollar.

Warum wird Pepeto neben XRP gerade so oft genannt?

Pepeto zieht Aufmerksamkeit mit über 10,38 Millionen Dollar an gesammeltem Kapital, gebührenfreien Handelswerkzeugen und einer erwarteten Binance Notierung, auf die Presale Käufer setzen. Alle von SolidProof geprüften Angaben stehen auf der offiziellen Pepeto-Website.