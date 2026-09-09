PAX FOUR, MINI und ERA GO sind nun in einem tiefen Oxblood-Finish erhältlich und verleihen drei der charakteristischen Geräte der Marke zeitlosen Stil, saisonale Farbe und edles Design

Heute stellt PAX, eine weltweit führende Cannabis-Marke, "The Oxblood Edit" vor eine streng limitierte Auflage, die eine der prägenden Farben des Herbstes auf drei der charakteristischen Geräte der Marke überträgt: PAX FOUR, PAX MINI und ERA GO. Tief, unverwechselbar und als begehrenswert konzipiert "Oxblood" verwandelt die PAX-Produktpalette durch eine satte burgunderrote Oberfläche, die von der Welt der Mode, der Innenarchitektur und des Industriedesigns inspiriert ist. Die limitierte Kollektion ist ab heute unter pax.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich, solange der Vorrat reicht.

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The Oxblood Edit: bringing timeless style, seasonal color, and elevated design to three of the brand's signature devices.

Oxblood, das seit langem mit Handwerkskunst und zeitlosem Stil assoziiert wird, erlebt derzeit ein Comeback in den Bereichen Mode, Schuhe, Accessoires und Innenausstattung, da Verbraucher zunehmend zu satteren Farbtönen, zeitlosen Materialien und hochwertigen Basics tendieren. Für PAX geht es bei dieser Farbe weniger darum, einem saisonalen Trend hinterherzulaufen, als vielmehr darum, eine fast zwei Jahrzehnte alte Designphilosophie zum Ausdruck zu bringen: Technologie soll schön funktionieren, in jedem Detail durchdacht wirken und so gestaltet sein, dass sie Teil des Alltags wird.

"Großartiges Design war für PAX schon immer von grundlegender Bedeutung. Nicht nur, wie unsere Produkte aussehen, sondern auch, wie sie sich anfühlen, funktionieren und sich in das Leben der Menschen einfügen", sagte Chris Ahern, CEO von PAX. "Mit 'The Oxblood Edit' wollten wir etwas schaffen, das sich sowohl unverkennbar zeitgemäß anfühlt als auch mit unserem langjährigen Erbe verbunden ist. Es nimmt einen Alltagsgegenstand und macht ihn persönlicher, während er gleichzeitig wunderschön gefertigt, durchdacht gestaltet und den Ritualen würdig ist, die das moderne Leben prägen."

Die Kollektion bringt die Farbe "Oxblood" auf das neueste und leistungsstärkste Trockenkräuter-Gerät von PAX, den PAX FOUR, der kürzlich von WIRED zum "besten Vaporizer für lose Kräuter auf dem Markt" gekürt wurde; den kompakten und benutzerfreundlichen PAX MINI; sowie den ERA GO, den eleganten Akku im Taschenformat für PAX-ERA-Pods.

Der PAX FOUR verfügt über eine leistungsstarke Hybrid-Heiztechnik, die 50 mehr Dampf erzeugt und schneller aufheizt als jedes bisherige PAX-Gerät für trockene Kräuter. Vier voreingestellte Heizmodi mit patentierter Temperaturregelung ermöglichen es den Nutzern, jede Sitzung individuell anzupassen von schnell und intensiv bis hin zu länger und anhaltender. Der PAX MINI bietet durch sein kompaktes Design und die Ein-Knopf-Bedienung einen einfachen Einstieg in die Verdampfung trockener Kräuter, während der ERA GO mühelose Tragbarkeit mit dem leistungsstarken Pod-System von PAX verbindet.

Im gesamten Produktportfolio geht dieser Fokus auf Design mit dem Engagement einher, bessere Wege zum Genuss von Cannabis zu schaffen. Im Gegensatz zum Rauchen erhitzen die PAX-Geräte für Trockenkräuter Cannabis, ohne es zu verbrennen. Aktuelle Untersuchungen von PAX haben ergeben, dass das Verdampfen von Cannabis die Belastung durch schädliche Verbrennungsnebenprodukte darunter Benzol, Formaldehyd und Acetaldehyd im Vergleich zum Rauchen eines vorgerollten Joints um bis zu 99 reduziert. Weitere Informationen finden Sie unter pax.com/science.

Um "The Oxblood Edit" zu feiern, erweckt PAX die Kollektion durch eine Reihe kultureller Veranstaltungen aus den Bereichen Mode, Kunst und Design zum Leben. Während der New York Fashion Week wird PAX im Rahmen der Herbstkollektion 2026 mit FANG NYC zusammenarbeiten und so "Oxblood" in eine der einflussreichsten Wochen der Modewelt einbringen. Am 22. September wird Oxblood für einen einzigen Abend eine Galerie in der Lower East Side übernehmen und eine ausgewählte Gruppe von Künstlern, Kreativen und Marken zusammenbringen, die jeweils ihre eigene Interpretation der prägenden Farbe der Saison präsentieren. Der Abend bietet Kunst von Lee Smith, kulinarische Köstlichkeiten von House of Flavor, eine Weinverkostung mit Amari Collins und ein Pop-up von Leisure Golf Skate alles getaucht in die reichhaltige, provokative Welt von Oxblood, und es warten noch weitere Überraschungen.

Die "Oxblood Edit"-Kollektion ist ab dem 8. September 2026 exklusiv auf pax.com und bei ausgewählten Händlern erhältlich. PAX-Geräte sind außerdem ganzjährig in den Farben Onyx und Greenstone erhältlich.

PAX ist eine weltweit führende Cannabis-Marke, die die Rolle von Cannabis im modernen Leben neu definiert. Durch durchdachtes Design, bahnbrechende Innovationen und wissenschaftliche Genauigkeit entwickelt PAX Produkte, die sich nahtlos in die bedeutungsvollsten Momente des Lebens einfügen und den Verbrauchern helfen, die Pflanze bewusster, präsenter und mit größerer Wertschätzung zu genießen. PAX hat sich verpflichtet, einen positiven Beitrag zu leisten, und ist für alle Produktlinien von rePurpose Global als "Plastic Negative" zertifiziert, was bedeutet, dass doppelt so viel Kunststoff aus der Natur entfernt wird, wie in PAX-Produkten verwendet wird.

2026 PAX Labs, Inc. Alle Rechte vorbehalten. PAX, X und ERA sind Marken von PAX Labs, Inc. Patente und Marken: pax.com/IP. KEIN VERKAUF AN MINDERJÄHRIGE.

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