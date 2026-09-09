Das neue Gebäude wird die Kapazitäten der Pilotfertigung und die Kundeninteraktion beschleunigen und gleichzeitig die Gemeinkosten des Standorts von 30 % auf 10 % der monatlichen Betriebsausgaben senken

SAN JOSE, Kalifornien, Sept. 09, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ensurge Micropower ASA (OSE: ENSU), ein Pionier im Bereich der Lithium-Festkörper-Mikrobatterien, gab heute die Verlegung seines Standorts in San Jose in ein neues Gebäude am 130 Baytech Drive bekannt. Mit diesem Umzug erhält Ensurge eine voll ausgestattete, auf Batterietechnologie ausgerichtete Umgebung, die speziell darauf ausgelegt ist, die Entwicklung der unternehmenseigenen Lithium-Festkörper-Mikrobatterien und den Betrieb der Pilotfertigung zu beschleunigen. Zudem bietet der neue Standort hochmoderne Räumlichkeiten für den Austausch mit Kunden, Partnern und Stakeholdern aus den Bereichen Medizintechnik, Unterhaltungselektronik, IoT und Verteidigung.

Der Umzug unterstützt den Übergang von Ensurge zu einem effizienten, produktorientierten Betriebsmodell, das auf Prozessdisziplin, Qualitätskontrolle und Reproduzierbarkeit basiert - Voraussetzungen für die Kommerzialisierung der Lithium-Festkörper-Mikrobatterien. Die neue, knapp 3.000 Quadratmeter große Anlage ist auf die Kerntechnologieentwicklung und die operativen Anforderungen des Unternehmens zugeschnitten und schafft ein effizientes, auf Qualität ausgerichtetes Umfeld sowohl für die Pilotfertigung als auch für die Kommerzialisierung.

"Dieser Umzug ist ein entscheidender Schritt bei der Neuausrichtung von Ensurge auf die Anforderungen eines schlanken, fokussierten und produktorientierten Unternehmens für Festkörperbatterien", so Shauna McIntyre, CEO von Ensurge Micropower. "Der Standort am Baytech Drive ist optimal auf die Entwicklung, Demonstration und Skalierbarkeit unserer Technologie ausgelegt. Ebenso wichtig ist, dass er Kunden und Partnern einen attraktiven Ort bietet, um direkt mit unserem Team in Kontakt zu treten und unsere Batterieentwicklung sowie die Kapazitäten der Pilotfertigung aus erster Hand zu erleben."

Im Rahmen des Umstellungsplans erhält Ensurge ab dem 1. Oktober 2026 Zugang zum Standort am Baytech Drive. Gleichzeitig bleibt ein definierter Prozessbereich am bisherigen Standort an der Junction Avenue bis Jahresende erhalten, um einen kontinuierlichen Betrieb während der Verlagerung und Qualifizierung von Anlagen und Arbeitsabläufen zu gewährleisten.

Um zu erfahren, wie Ensurge mit der Festkörper-Mikrobatterietechnologie neue Produktgenerationen ermöglicht, besuchen Sie www.ensurge.com .

Über Ensurge Micropower

Ensurge Micropower ASA (OSE: ENSU) entwickelt wiederaufladbare Lithium-Festkörper-Mikrobatterien für Anwendungen, bei denen Energiedichte, Sicherheit, Leistungsfähigkeit und eine kompakte Bauform entscheidend sind. Die Technologie- und Produktentwicklungsaktivitäten des Unternehmens zielen darauf ab, die nächste Generation von Medizinprodukten, Hearables, Wearables und vernetzter Elektronik zu ermöglichen. Ensurge hat seinen Hauptsitz in San Jose, Kalifornien, und ist in Norwegen registriert. Weitere Informationen finden Sie unter www.ensurge.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen zum Zeitplan für den Zugang zu den Standorten und zu den Übergangsmaßnahmen, zu den erwarteten betrieblichen und kostenseitigen Vorteilen der Verlagerung sowie zur Aufrechterhaltung des Betriebs während der Übergangsphase. Diese Aussagen beruhen auf aktuellen Erwartungen und Annahmen und unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich davon abweichen. Ensurge übernimmt keine Verpflichtung zur Aktualisierung zukunftsgerichteter Aussagen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Medienkontakt:

PJ Jennings

Jennings & Associates Communications, Inc.

760-580-1114 - Mobil

pj@jandacommunications.com

Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2eb220ee-5540-4492-9906-7e37b17656ed/de