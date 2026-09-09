KI-gestützte Chatbots helfen Telekommunikationsanbietern, über das Blockieren von Anrufen und Nachrichten hinauszugehen und Betrüger zu stoppen, bevor diese Kunden erreichen.

Mobileum Inc. ("Mobileum"), ein weltweit führender Anbieter von Analyse- und Netzwerklösungen, und Apate.ai ("Apate") haben eine Partnerschaft bekannt gegeben. Sie möchten Kommunikationsdienstleister (CSPs) mit fortschrittlichen, KI-gestützten Funktionen zur Betrugsbekämpfung ausstatten. Betrügerische Anrufe sollen erkannt, unterbunden und untersucht werden.

Gemäß der Global Anti-Scam Alliance haben Betrüger im Jahr 2025 schätzungsweise $442 Milliarden erbeutet, wobei Telefonanrufe, SMS und E-Mails die drei häufigsten Kommunikationskanäle der Betrüger waren. Durch die Integration der "Active Intelligence Platform" von Mobileum mit den dialogorientierten KI-Agenten von Apate können Telekommunikationsanbieter nun über die herkömmliche Anrufsperre hinausgehen und eine proaktivere Rolle bei der Unterbindung von Betrugsaktivitäten übernehmen.

Anstatt lediglich zu verhindern, dass verdächtige Anrufe, Nachrichten und andere Kommunikationsformen die Kunden erreichen, geht die Lösung direkt auf die Betrüger ein und sammelt wertvolle Informationen, die dabei helfen, Taktiken zu identifizieren, Netzwerke aufzudecken, die von ihnen genutzten Mittel (Bankkonten, Zahlungsmittel, bösartige URLs) aufzudecken und zukünftige Angriffe auf Teilnehmer zu verhindern. Wird beispielsweise ein verdächtiger Anruf erkannt, wird dieser an ein Netzwerk aus natürlich agierenden KI-Gesprächspartnern weitergeleitet, die echte Gespräche mit dem Betrüger simulieren. Durch Zehntausende von Interaktionen pro Tag entsteht so kontinuierlich ein einzigartiger Datensatz mit Echtzeit-Informationen zu Betrugsfällen, der direkt in die Sicherheits- und Betrugspräventionslösungen von Mobileum eingespeist wird, um kriminelle Aktivitäten schneller und in größerem Umfang zu unterbinden, als dies durch menschliche Maßnahmen allein möglich wäre.

"Dank KI agieren Betrüger immer schneller und verändern ständig die Spielregeln. Bislang konnten Telekommunikationsanbieter lediglich auf Bedrohungen reagieren und hatten kaum Einblick darin, wer dahintersteckte. Durch die Kombination der Sicherheits- und Betrugspräventionslösungen von Mobileum mit der dialogorientierten KI von Apate versetzen wir Telekommunikationsanbieter in die Lage, aufkommende Bedrohungen schneller zu erkennen, ihre Netzwerkabwehr zu stärken und den immer raffinierteren Betrugsmaschen einen Schritt voraus zu sein", kommentierte Bernardo Lucas, Risk Management Business Unit Leader.

"Apate wurde entwickelt, um Betrugsnetzwerke zu zerschlagen, die zunehmend automatisiert und KI-gesteuert sind. Aus diesem Grund beobachten wir weltweit koordinierte Bemühungen von Telekommunikationsanbietern, Banken, Aufsichtsbehörden und Regierungen, Betrugsfälle proaktiv zu bekämpfen. Wir wehren uns dagegen, indem wir unsere fortschrittliche KI einsetzen, um Betrüger zu entlarven, Echtzeit-Informationen zu sammeln und kriminelle Taktiken von innen heraus aufzudecken. Gemeinsam mit Mobileum ermöglichen wir Mobilfunkanbietern, Betrüger zu stoppen, bevor echte Kunden einem Risiko ausgesetzt werden", kommentierte Brad Joffe, Mitgründer und Chief Commercial Officer bei Apate.ai.

Gemeinsam definieren Mobileum und Apate die Schutzmaßnahmen gegen Betrug und Schwindel für das KI-Zeitalter neu und wandeln sie von einer defensiven, reaktiven Funktion in einen intelligenzgestützten Prozess um. Da Betrugsmethoden immer raffinierter und schwerer zu erkennen sind, verschafft diese Partnerschaft den Kommunikationsdienstleistern einen entscheidenden Vorteil: die Fähigkeit, Bedrohungen frühzeitig zu erkennen, auf der Grundlage echter Erkenntnisse zu handeln und kriminelle Aktivitäten zu unterbinden, bevor sie an Umfang gewinnen. Das Ergebnis sind geringere Verluste durch Betrug, stärkeres Kundenvertrauen und ein Kommunikationsökosystem, das besser gerüstet ist, um den Bedrohungen von morgen einen Schritt voraus zu sein.

Mehr Informationen finden Sie unter: www.apate.ai

Über Mobileum Inc.

Mobileum ist ein führender Anbieter von Telekom-Analytics für Roaming, das Kernnetzwerk, Sicherheit, Risikomanagement, heimische und internationale Konnektivitätstests und Customer Intelligence. Mehr als 1.000 Kunden verlassen sich auf seine Active Intelligence-Plattform, die erweiterte Analysemöglichkeiten bietet. Damit können Kunden Deep Network und operative Intelligenz mit Aktionen in Echtzeit verbinden, die den Umsatz steigern, das Nutzererlebnis verbessern und Kosten verringern. Der Hauptsitz von Mobileum befindet sich im Silicon Valley. Das Unternehmen unterhält Büros in Australien, Deutschland, Griechenland, Indien, Japan, Portugal, Singapur, im UK und in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Mehr erfahren Sie unter: www.mobileum.com

Über Apate.ai

Apate.ai ist eine autonome Plattform für intelligente Analysen und Disruption, die zur Bekämpfung von Betrug in großem Maßstab entwickelt wurde. Ihre lebensechten KI-Agenten treten mit Betrügern per Telefon, SMS, Chat und E-Mail in Kontakt, verschwenden deren Ressourcen und wandeln jeden Betrugsversuch in Echtzeit-Informationen um, auf deren Grundlage die Kunden Maßnahmen ergreifen können. Als Spin-off des Cyber Security Hub der Macquarie University mit Hauptsitz in Sydney arbeitet Apate mit führenden Telekommunikationsunternehmen, Banken und Regierungsbehörden in der APAC-Region, Europa, Afrika, dem Nahen Osten und Nordamerika zusammen. Apate.ai ist Mitglied der Global Anti-Scam Alliance und der GSMA. Erfahren Sie mehr unter: www.apate.ai

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