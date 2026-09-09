Nanochon, ein Medizintechnikunternehmen, das Chondrograft entwickelt ein neuartiges, 3D-gedrucktes, patentiertes Implantat zur Behandlung von Gelenkknorpeldefekten im Knie -, gab heute die erfolgreiche Behandlung des ersten Patienten im Rahmen seiner klinischen First-in-Human-Studie (FIH) bekannt.

Die Studie dient der Bewertung der Sicherheit und Wirksamkeit von Chondrograft bei Patienten mit fokalen Knorpeldefekten im Knie. Dr. Juan Osorio und Dr. Emilio Tufiño, die sich beide auf regenerative Sportmedizin spezialisiert haben, führten den ersten Eingriff in der Panama Clinic in Panama durch.

"Ich freue mich, als Hauptprüfer dieser wichtigen Studie fungieren zu dürfen, und wir freuen uns, als Erste mit der Rekrutierung für die klinische Studie zu beginnen. Das Team hier in Panama steuert Daten bei, die eine größere klinische Studie und den anschließenden Markteintritt unterstützen werden", erklärte Dr. Osorio.

"Die Geschwindigkeit, mit der Dr. Osorio und das klinische Team den ersten Patienten finden, in die Studie aufnehmen und behandeln konnten, unterstreicht den erheblichen ungedeckten klinischen Bedarf im Bereich der Knorpelregeneration", sagte Ben Holmes, Mitgründer und Chief Executive Officer von Nanochon. "Dieser Meilenstein ist ein wichtiger Schritt nach vorne für Nanochon, da wir weiterhin die klinischen Nachweise erbringen werden, die zur Untermauerung einer künftigen zulassungsrelevanten Level-1-Studie erforderlich sind."

"Der Eingriff ist knochenschonend, minimalinvasiv und optimiert, und dank des speziell dafür entwickelten Instrumentensets verlief er einfach und effizient", erklärte Dr. Tufiño.

In die prospektive FIH-Studie werden Patienten im Alter zwischen 22 und 60 Jahren aufgenommen, bei denen konservative Behandlungsoptionen versagt haben und die eine oder zwei Knorpelläsionen an den Femurkondylen und/oder der Trochlea aufweisen.

Gelenkknorpelverletzungen gehören nach wie vor zu den größten Herausforderungen in der orthopädischen Medizin und führen häufig zu chronischen Schmerzen, eingeschränkter Mobilität und fortschreitender Gelenkdegeneration. Aktuelle Behandlungsansätze können langwierige Rehabilitationsphasen mit sich bringen und führen häufig nicht zur Wiederherstellung von dauerhaft funktionsfähigem Knorpelgewebe.

"Die Entwicklung einer Lösung, die es dem Körper ermöglicht, langlebigen Knorpel mit der Festigkeit und Funktion von körpereigenem Gewebe zu regenerieren, gilt seit langem als einer der heiligen Grale der orthopädischen Medizin", sagte Dr. med. R. Sean Churchill, MBA, Geschäftsführer von cultivate(MD).

"Die präklinischen Studien von Nanochon haben äußerst vielversprechende Ergebnisse gezeigt, und wir freuen uns sehr, dass diese Technologie nun an Patienten getestet wird."

Chondrograft wurde entwickelt, um sofortige mechanische Unterstützung zu bietet und eine minimalinvasive Lösung darzustellen, die keine weiteren Behandlungsmöglichkeiten ausschließt für Patienten im "Vorstadium eines Gelenkersatzes", d.?h. für Patienten mit Knorpelschäden, die mehr als nur vorübergehende Linderung benötigen, aber noch keine Kandidaten für einen Gelenkersatz sind.

"Unsere Vision ist es, das Behandlungsparadigma bei Knorpelverletzungen grundlegend zu verändern und möglicherweise die Notwendigkeit von Revisionsoperationen und Kniegelenkersatzoperationen bei jüngeren Patienten hinauszuzögern oder ganz zu vermeiden", sagte Nathan Castro, Mitgründer und Chief Technology Officer von Nanochon. "Wir sind davon überzeugt, dass Chondrograft das Potenzial hat, Ärzten einen einfacheren und effektiveren Ansatz für die Knorpelbehandlung zu bieten."

Nach Abschluss der FIH-Studie plant Nanochon die Einleitung einer multizentrischen, randomisierten, kontrollierten, entscheidenden klinischen Phase-1-Studie.

Über Nanochon

Nanochon, Inc. ist ein Medizintechnikunternehmen, das innovative Lösungen für die Knorpelregeneration bei Patienten entwickelt, die noch nicht für einen Gelenkersatz in Frage kommen. Die Kerntechnologie des Unternehmens, Chondrograft, wurde entwickelt, um fokale Knorpeldefekte durch einen minimalinvasiven regenerativen Ansatz zu behandeln. Nanochon hat von der US-amerikanischen Food and Drug Administration (FDA) den Status "Breakthrough Device" erhalten.

Nanochon

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