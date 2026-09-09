NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Richard Trainor berichtete am Mittwoch von einem Gespräch mit dem Konzernchef Frans Muller. Investitionen in den USA, etwa in die Filialmodernisierung und Eigenmarken, zögen nun positive Wirkungen bei den Marktanteilen, dem Absatzvolumen und der Kundenzufriedenheit nach sich./rob/tih/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:54 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: NL0011794037
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Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2026 / 16:54 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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