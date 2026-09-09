Renommierte Auszeichnung würdigt den innovativen Ansatz von Sensereo zur Schaffung gesünderer und intelligenterer Innenraumumgebungen

Sensereo, ein auf Umweltdaten spezialisiertes Unternehmen, das Sensorprodukte der nächsten Generation für ein sichereres, gesünderes und intelligenteres Leben entwickelt, wurde für sein modulares Raumluftqualitätssystem "Airo" mit dem renommierten IFA Berlin Innovation Award ausgezeichnet. Die Auszeichnung wurde am Donnerstag, dem 4. September, im Rahmen der IFA Berlin verliehen und würdigt "Airo" für seinen innovativen Ansatz, mit dem Verbraucher die Qualität ihres Raumklimas besser verstehen und steuern können.

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Winner of a 2026 IFA Innovation Award, Airo is Sensereo's flagship environmental intelligence platform, combining advanced sensing technology with a modular design that allows users to monitor multiple aspects of indoor air quality and environmental conditions through a single, consumer-friendly system. Designed to transform complex environmental data into useful, actionable information, Airo helps households better understand the air they breathe and take steps toward creating healthier indoor spaces.

Airo, das von den Juroren der IFA Berlin, die den Preis verliehen, als "der fortschrittlichste Luftqualitätsmesser, den die Juroren je gesehen haben" gelobt wurde, ist Sensereos Flaggschiff unter den Umweltintelligenz-Plattformen. Es kombiniert fortschrittliche Sensortechnologie mit einem modularen Aufbau, der es Anwendern ermöglicht, verschiedene Aspekte der Raumluftqualität und der Umgebungsbedingungen über ein einziges, benutzerfreundliches System zu überwachen. Airo wurde entwickelt, um komplexe Umgebungsdaten in nützliche, umsetzbare Informationen umzuwandeln, und hilft Haushalten dabei, die Luft, die sie atmen, besser zu verstehen und Maßnahmen zur Schaffung gesünderer Innenräume zu ergreifen.

"Die Verleihung des IFA Berlin Innovation Award ist eine enorme Bestätigung dafür, was unser Team mit Airo erreichen wollte", sagte Roy Chen, Gründer und CEO von Sensereo. "Wir wollten ein Produkt entwickeln, das ausgefeilte Umgebungssensortechnologie mit einer Erfahrung verbindet, die für Verbraucher wirklich nützlich und zugänglich ist. Dass Airo auf einer der weltweit bedeutendsten Technologiemessen gewürdigt wird, bestätigt sowohl die Qualität des Produkts als auch unsere Überzeugung, dass Umweltintelligenz ein immer wichtigerer Bestandteil des Smart Home werden wird."

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Carl Liu, Business Development Manager bei Sensereo, unter carl.liu@sensereo.co.uk oder +8618617167164.

Über Sensereo

Sensereo ist ein Unternehmen im Bereich Umweltintelligenz, das Sensorprodukte der nächsten Generation für ein sichereres, gesünderes und intelligenteres Leben entwickelt. Durch die Kombination aus fortschrittlicher Sensortechnologie, durchdachtem Design und "Matter-over-Thread"-Konnektivität für Smart Homes bringt Sensereo professionelle Leistung in benutzerfreundliche Geräte. Vom Rauchmelder MS-1 mit "Matter-over-Thread"-Technologie über den kombinierten Rauch- und Kohlenmonoxidmelder MSC-1 bis hin zu seinem Flaggschiff, dem modularen Luftqualitätssystem Airo, gestaltet Sensereo eine Zukunft, in der jedes Zuhause seine Umgebung intelligent erfassen, verstehen und darauf reagieren kann.

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