Neun KI-Agenten steuern nun die MRO-Entscheidungskette für Werke von Fortune-500-Unternehmen; neuer Slogan: "Anticipate. Resolve. Learn."

Verdantis, das KI-Unternehmen für die Optimierung von Ersatzteil- und MRO-Beständen in anlagenschwerer Branchen, hat heute seine neue Markenidentität als "KI-Super-Agent für MRO" vorgestellt und angekündigt, dass es auf die Entwicklung einer vollständig KI-basierten Enterprise-Asset-Management-Plattform (EAM) hinarbeitet.

Der Super-Agent von Verdantis koordiniert neun spezialisierte KI-Agenten bei den Entscheidungen, die die Anlagenverfügbarkeit bestimmen: Ersatzteile, Kritikalität, Bedarf, Nachbestellung und Arbeitsauftragsplanung. Diese Entscheidungen bestimmen das Betriebskapital, die Instandhaltungskosten und den Betrieb kritischer Anlagen; in den meisten Werken werden sie jedoch nach wie vor in Tabellenkalkulationen und isolierten Systemen getroffen.

Die Lösung richtet sich an die Teams, die für die Anlagenverfügbarkeit verantwortlich sind Führungskräfte aus den Bereichen Instandhaltung, Zuverlässigkeit und MRO-Lieferkette in den Branchen Öl und Gas, Bergbau, Versorgungswirtschaft, Chemie sowie Fertigung. Dies spiegelt eine "KI-first"-Architektur wider: Agenten treffen standardmäßig Entscheidungen und handeln; Menschen überwachen, greifen ein und trainieren das System. Jeder Eingriff durch einen Menschen erzeugt Feedback, das dem System beim Lernen hilft. Dieses Prinzip kommt im neuen Slogan von Verdantis zum Ausdruck: "Anticipate. Resolve. Learn."

"Vorausschau ohne Lösung ist Analytik. Lösung ohne Lernen ist Automatisierung. Alle drei zusammen ergeben einen Agenten, und genau das brauchen Teams in der Industrie", sagte Kumar Gaurav Gupta, CEO von Verdantis. "Herkömmliche EAM-Systeme haben KI lediglich an Systeme angehängt, die für die Dateneingabe konzipiert waren. Wir entwickeln EAM genau umgekehrt von Grund auf KI-nativ."

Die Flaggschiff-Plattform MRO360 bildet die Ausgangsbasis für diese Roadmap und erweitert die agentenbasierte Entscheidungsfindung vom Bestandsmanagement auf die Arbeitsauftragsplanung und die Durchführung von Instandhaltungsmaßnahmen. Die Verdantis MDM Suite (Harmonize und Integrity) bleibt die regulierte Datengrundlage, auf der die Agenten laufen, und wird als eigenständige Lösung angeboten.

Das neu gestaltete "V"-Logo sowie das marineblau-orangefarbene Corporate Design werden ab August 2026 auf allen digitalen Plattformen, Produktschnittstellen und bei Veranstaltungen eingeführt.

Über Verdantis

Verdantis entwickelt KI-basierte Software für das Ersatzteilmanagement und das Unternehmensanlagenmanagement. Das 2004 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Princeton, New Jersey, hat bereits über 200 Implementierungen für Fortune-500- und Global-2000-Unternehmen aus den Branchen Öl und Gas, Bergbau, Versorgungswirtschaft, Chemie, Lebensmittel und Getränke, Zellstoff und Papier sowie Metallindustrie durchgeführt, die in Nordamerika, dem Nahen Osten, Europa und im asiatisch-pazifischen Raum tätig sind.

www.verdantis.com

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