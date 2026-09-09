Andersen Global baut seine Präsenz in Frankreich weiter aus und nimmt Andersen Société d'Avocats (Andersen in Frankreich) in sein Netzwerk auf eine in Paris ansässige Mitgliedskanzlei, die Mandanten in Frankreich und weltweit umfassende juristische Dienstleistungen anbietet.

Andersen in Frankreich bietet strategische juristische Lösungen in den Bereichen Unternehmenssteuern, internationales Steuerrecht, Verrechnungspreise, Umsatzsteuer und Steuerstreitigkeiten und unterstützt Mandanten auf der ganzen Welt. Unter der Leitung der geschäftsführenden Partner Benoît Dambre und François Morazin befasst sich das multidisziplinäre Team zudem mit Spezialgebieten wie Stadtplanung, Immobilienrecht, geistiges Eigentum und Datenschutz, Nachhaltigkeit und ESG, EU-Recht und Sanktionen sowie weiteren komplexen rechtlichen Fragestellungen.

"Wir betrachten Rechtsberatung als mehr als nur die Bewältigung unmittelbarer Herausforderungen; sie soll unseren Mandanten dabei helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen und Chancen selbstbewusst zu nutzen", sagte Benoît. "Durch unseren Beitritt zu Andersen Global als Mitgliedsunternehmen können wir diesen kundenorientierten Ansatz mit umfassenderen internationalen Kompetenzen verbinden und uns gleichzeitig weiterhin für verantwortungsvolle Lösungen einsetzen, die dauerhaften Mehrwert schaffen."

"Unsere Präsenz in Frankreich macht einen wichtigen Schritt nach vorne mit einem Team, das sowohl den lokalen Markt als auch die zunehmend internationalen Anforderungen der heutigen Unternehmen versteht", erklärte Mark L. Vorsatz, globaler Global Chairman und CEO von Andersen. "Benoît und François bringen die Führungsqualitäten und die Marktperspektive mit, die für die weitere Entwicklung der Kanzlei erforderlich sind, während die breit gefächerten juristischen Kompetenzen ihres Teams die Arbeit unserer Kanzleien weltweit ergänzen werden."

Andersen Global ist ein internationaler Zusammenschluss rechtlich getrennter, unabhängiger Mitgliedsfirmen, die sich aus Steuer-, Rechts- und Bewertungsexperten auf der ganzen Welt zusammensetzen. Andersen Global wurde 2013 von dem US-Mitgliedsunternehmen Andersen Tax LLC gegründet und verfügt heute über mehr als 50.000 Fachleute weltweit und eine Präsenz an über 1.000 Standorten durch seine Mitgliedsunternehmen und kooperierenden Firmen.

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