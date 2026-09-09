Der Auftrag hat ein Vertragsvolumen von über $1 Milliarde und dient der Erweiterung und dem Ausbau eines der größten Rechenzentren Spaniens, das derzeit im Bau ist.

Umfangreicher langfristiger Vertrag mit einem weltweit führenden Anbieter von Cloud-Plattformen.

Betriebsbereitschaft beginnt 2027

Das Projekt bedingt Investitionen in Höhe von rund $1 Milliarde und stärkt damit Spaniens Position in der europäischen KI- und Cloud-Wirtschaft.

HSCALE, die paneuropäische Plattform für Hyperscale-Rechenzentren, gab heute den Abschluss einer bedeutenden strategischen Vereinbarung mit einem führenden globalen Cloud-Anbieter bekannt. Vertragsgegenstand ist die Bereitstellung einer groß angelegten, leistungsstarken digitalen Infrastruktur in einem strategisch wichtigen Ballungsraum auf der Iberischen Halbinsel.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260909500947/de/

HSCALE's CCO Paul Berry-Selwood

Die Vereinbarung ist ein entscheidender Meilenstein für HSCALE und bildet die Grundlage für die Entwicklung eines Campus der nächsten Generation, der auf die hohen Anforderungen von Hyperscale-Cloud- und KI-Workloads ausgelegt ist. Mit einem Volumen von mehr als $1 Milliarde ist das Projekt derzeit eines der größten Rechenzentren, die derzeit in Spanien im Bau sind. Diese Vereinbarung bietet beiden Parteien einen Rahmen, um weitere Infrastrukturprojekte in der EMEA-Region voranzutreiben.

Das Projekt befindet sich in einem der größten und strategisch wichtigsten Ballungsräume Europas und wird in einer Region, in der die Nachfrage nach KI-fähiger und Cloud-basierter Infrastruktur weiter zunimmt, entscheidende Kapazitäten schaffen. Der Bau des Campus ist bereits weit fortgeschritten, sodass der erste RFS-Termin im Jahr 2027 eingehalten werden kann.

"Dieser Vertrag ist eine eindrucksvolle Bestätigung der Strategie von HSCALE und unserer Fähigkeit, komplexe Infrastruktur mit hoher Kapazität für die anspruchsvollsten Cloud-Kunden weltweit bereitzustellen. Spanien bietet Größe, Konnektivität und Zugang zu erneuerbaren Energien und ist damit ein idealer Standort für die nächste Generation von KI- und Cloud-Diensten. Wir sind stolz darauf, mit einem Kunden zusammenzuarbeiten, der unseren Fokus auf operative Exzellenz, Schnelligkeit und verantwortungsbewusstes langfristiges Wachstum teilt."

Paul Berry-Selwood, Chief Commercial Officer, HSCALE

Gemacht für Hyperscale AI und Cloud Infrastructure

HSCALE entwickelt den Campus nach skalierbaren, kundenorientierten Prinzipien. HSCALE konzipiert seine Lösungen für hochdichte Bereitstellungen und flüssigkeitsbasierte Kühlung und gewährleistet dabei gleichzeitig die von Hyperscale-Kunden geforderte Ausfallsicherheit, Sicherheit und betriebliche Flexibilität.

Spaniens Lage als Drehscheibe zwischen den Märkten Europas, Afrikas und Lateinamerikas sowie seine ausgewiesenen Verfügbarkeitszonen und sein wachsendes Glasfaser-Ökosystem machen das Land zu einem zunehmend wichtigen Standort für digitale Infrastrukturen. Die neuen Kapazitäten werden das weitere Wachstum von Cloud-Diensten und datenintensiven Anwendungen in ganz Spanien und der gesamten Region unterstützen.

Langfristige Investition in Spanien

Die Vereinbarung beweist die Fähigkeit von HSCALE, zugesagtes Kapital, gesicherte Standorte, technisches Fachwissen und kundenspezifische Lösungen in großem Maßstab zu kombinieren. Zudem treibt sie die übergreifende paneuropäische Wachstumsstrategie des Unternehmens voran, die eine Projektpipeline von mehr als 1 GW in Schlüsselmärkten wie Barcelona, Madrid, Mailand, Frankfurt, London, Oslo und weiteren Standorten umfasst.

Das Projekt wird während der Bauphase zahlreiche Arbeitsplätze schaffen und danach dauerhaft Stellen im Betrieb bereitstellen, verbunden mit weitreichenden Möglichkeiten für Partner aus den Bereichen Ingenieurwesen, Energie, Sicherheit, Instandhaltung und spezialisierte Lieferketten. HSCALE beabsichtigt, eng mit den umliegenden Gemeinden zusammenzuarbeiten, um die Qualifizierung der Arbeitskräfte und den langfristigen wirtschaftlichen Nutzen zu fördern.

HSCALE hat sich zum Ziel gesetzt, eine Infrastruktur aufzubauen, die den Leistungsanforderungen der Kunden gerecht wird und gleichzeitig verantwortungsvoll einen Beitrag für die Gemeinden und Energiesysteme leistet, in denen das Unternehmen tätig ist.

Die Identität der Gegenpartei sowie die genauen Geschäftsbedingungen bleiben vertraulich.

Über HSCALE

HSCALE ist eine europaweite Plattform für Rechenzentren, die eine nachhaltige und KI-fähige Infrastruktur bereitstellt. Das Unternehmen wurde 2025 gegründet und ist ein Joint Venture zwischen Bain Capital und der Aquila Group. Mit Standorten in ganz Europa versorgt HSCALE Hyperscaler und Cloud-Dienstleister mit einer leistungsstarken, flexiblen Infrastruktur. Die Konzepte des Unternehmens zeichnen sich durch Kühlung mit extrem hoher Dichte, Flüssigkeitskühlung und die Möglichkeit der Wärmerückgewinnung aus, um die Nachhaltigkeitsziele der Kunden zu unterstützen.

Mehr erfahren Sie unter: www.hscaledc.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260909500947/de/

Contacts:

Medienkontakt

HSCALE; Sabrina Chambonniere, sabrina.c@hscaledc.com