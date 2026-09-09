Durch die geplante Übernahme werden mehr als 60 Partner aus dem Bank- und Fintech-Bereich sowie mehr als 100 Auszahlungsmärkte in das Circle-Ökosystem integriert, wodurch die Verbreitung der Dollar-Stablecoin USDC in großem Maßstab beschleunigt wird

Die Circle Internet Group, Inc. (NYSE: CRCL), ein weltweit tätiges Fintech-Unternehmen und Emittent des USDC, gab heute bekannt, dass sie eine endgültige Vereinbarung zur Übernahme von Tazapay unterzeichnet hat, einem in Singapur ansässigen Anbieter von B2B-Infrastruktur für grenzüberschreitende Zahlungen, der sich auf die Betreuung von Zahlungsdienstleistern und Finanzinstituten spezialisiert hat. Die Transaktion wird voraussichtlich im Jahr 2027 abgeschlossen, vorbehaltlich der üblichen Abschlussbedingungen und des Erhalts der behördlichen Genehmigungen, einschließlich der Genehmigung durch die Monetary Authority of Singapore.

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"Die Abwicklung mit Stablecoins entwickelt sich zu einer zentralen Infrastruktur der Weltwirtschaft, und die Kombination des USDC mit den erstklassigen Bankbeziehungen, den lokalen Auszahlungswegen und dem institutionellen Kundenstamm von Tazapay wird die weltweite Akzeptanz des USDC beschleunigen", so Jeremy Allaire, Mitbegründer, CEO und Vorstandsvorsitzender von Circle. "Tazapay ist seit 2025 Designpartner von Circle Payments Network, und wir verfolgen gemeinsame Ziele. Wir freuen uns sehr darauf, das Team in unser Unternehmen zu integrieren und gemeinsam daran zu arbeiten, die Mission von Circle voranzutreiben."

Die Übernahme wird Circles Bestreben vorantreiben, die Infrastruktur für das globale digitale Finanzwesen aufzubauen. Tazapay bringt ein annualisiertes Zahlungsvolumen von über 25 Milliarden US-Dollar, mehr als 60 Partner aus dem Bank- und Fintech-Bereich sowie lokale Auszahlungskanäle in über 100 Märkten mit und erweitert damit die Zahlungsinfrastruktur von Circle1. Etwa 60 des Transaktionsvolumens von Tazapay entfallen bereits auf Stablecoins2

"Tazapay bietet eine umfassende Zahlungsinfrastruktur im asiatisch-pazifischen Raum und in Schwellenländern, wo wir eine steigende Nachfrage nach Transaktionen in USDC beobachten. Diese Übernahme wird die Fähigkeit von Circle stärken, Zahlungen weltweit nahezu in Echtzeit und rund um die Uhr zu initiieren und abzuwickeln. Dies ist ein wichtiger Schritt auf dem Weg, den USDC zum Standardzahlungsweg für den grenzüberschreitenden Handel zu machen", sagte Irfan Ganchi, Senior Vice President of Payments bei Circle. "In Verbindung mit dem bestehenden Netzwerk von Circle erweitert Tazapay unsere Reichweite, sodass wir Geld weltweit überall dorthin überweisen können, wo Zahlungen mit Stablecoins akzeptiert werden."

"Wir haben Tazapay entwickelt, um Zahlungen zu beschleunigen, Hindernisse zu beseitigen und die Abhängigkeit von Bankensystemen zu verringern, die nicht mit der Geschwindigkeit des globalen Handels Schritt halten können. Circle verfügt mit dem USDC über die Infrastruktur im US-Dollar-Bereich sowie über die regulatorische Stellung, um das, was wir aufgebaut haben, weiter voranzutreiben, als wir es alleine könnten. Genau das macht diesen Schritt zum richtigen und genau darauf konzentrieren wir uns, um ihn gemeinsam umzusetzen", sagte Rahul Shinghal, Mitbegründer und CEO von Tazapay

Für Tazapay-Kunden ergeben sich keinerlei Beeinträchtigungen hinsichtlich des Services, der APIs, der Preisgestaltung oder des Supports.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne von Abschnitt 27A des Securities Act und Abschnitt 21E des Securities Exchange Act von 1934 in der jeweils gültigen Fassung (der "Exchange Act"). Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen zählen Aussagen zur geplanten Übernahme, zur Erfüllung der Abschlussbedingungen, zum voraussichtlichen Zeitpunkt des Abschlusses, zur erwarteten finanziellen Entwicklung sowie zu unserer Branche, unserer Geschäftsstrategie, unseren Plänen, Zielen, unserer Marktposition, unserem künftigen Geschäftsbetrieb, regulatorischen Entwicklungen und anderen finanziellen und betrieblichen Informationen. Zukunftsgerichtete Aussagen stellen weder Versprechen noch Garantien dar, sondern beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Erfolge wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit genannten zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Erfolgen abweichen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ungewissheiten hinsichtlich des Zeitpunkts und des Abschlusses der geplanten Übernahme sowie der Fähigkeit der Parteien, die geplante Übernahme abzuschließen; die Erfüllung der aufschiebenden Bedingungen für den Abschluss, einschließlich des Erhalts der erforderlichen behördlichen Genehmigungen; jegliche Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der geplanten Übernahme; unsere Fähigkeit bzw. die von Tazapay, wichtige Mitarbeiter zu halten und einzustellen; Wettbewerbsreaktionen auf die geplante Übernahme; unerwartete Kosten, Gebühren oder Aufwendungen, die sich aus dem geplanten Erwerb ergeben; unsere Fähigkeit, die Geschäftstätigkeit von Tazapay erfolgreich zu integrieren und deren Pläne, Prognosen und sonstige Erwartungen in Bezug auf das Geschäft von Tazapay umzusetzen; sowie die Fähigkeit, Beziehungen zu unseren und Tazapays jeweiligen Mitarbeitern, Kunden, anderen Geschäftspartnern und Behörden zu pflegen. Diese und weitere wichtige Faktoren werden unter der Überschrift "Risk Factors" in unserem jüngsten, bei der SEC eingereichten Jahresbericht auf Formular 10-K sowie in unseren nachfolgenden bei der SEC eingereichten Unterlagen erörtert.

Über die Circle Internet Group (Circle)

Circle (NYSE: CRCL) ist eines der weltweit führenden Unternehmen im Bereich der Internet-Finanzplattformen und schafft durch programmierbare Blockchain-Infrastruktur, digitale Vermögenswerte und Zahlungsanwendungen die Grundlage für eine offenere, globale Wirtschaft. Die Plattform von Circle umfasst das weltweit größte Stablecoin-Netzwerk auf Basis des USDC, das Circle Payments Network für den globalen Geldtransfer sowie Arc, eine Blockchain für Unternehmen, die darauf ausgelegt ist, das "ökonomische Betriebssystem" für das Internet zu werden. Unternehmen, Finanzinstitute und Entwickler nutzen Circle, um vertrauenswürdige Finanzinnovationen im Internet-Maßstab voranzutreiben.

____________________________ 1 Stand: 31. Juli 2026 2 Die Stablecoin-Dienste werden von Tazapay Canada Corp. bereitgestellt, einem bei FINTRAC-CANAFE registrierten Gelddienstleister (MSB) (Registrierungsnummer M21439799). Die Dienstleistungen rund um den Tazapay-Stablecoin beschränken sich auf die Abwicklung von Zahlungen und Umtauschvorgängen (Onramp/Offramp). Tazapay bietet keine Finanz-, Anlage- oder Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit Stablecoins an.

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