Die Ernennungen unterstützen die fortlaufende Transformation des Unternehmens durch "Beauty Reimagined" und die anhaltende Ausrichtung auf verbraucherorientiertes Wachstum

The Estée Lauder Companies Inc. (NYSE: EL) gab heute bekannt, dass zwei Mitglieder seines Führungsteams in erweiterte Führungspositionen berufen wurden. Brian Franz wurde zum Chief Technology Transformation Officer ernannt, wodurch sich sein Aufgabenbereich nun auch auf die Leitung der unternehmensweiten Transformation erstreckt. Amber English wurde zur President, Digital Online, The Americas und Global Amazon Lead ernannt und übernimmt damit eine neue unternehmensweite Verantwortung für die globale Zusammenarbeit der Estée Lauder Companies mit Amazon. Beide werden weiterhin direkt an Stéphane de La Faverie, President und Chief Executive Officer, berichten und bleiben Mitglieder des Führungsteams von The Estée Lauder Companies. Beide Ernennungen treten mit sofortiger Wirkung in Kraft.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260908242278/de/

Brian Franz, Chief Technology Transformation Officer, and Amber English, President, Digital Online, The Americas and Global Amazon Lead

"Die Transformation bei The Estée Lauder Companies ist weder ein einmaliger Vorgang noch ein Projekt mit einem festen Endtermin. Sie ist Teil unserer Strategie und prägt unsere Arbeitsweise", erklärte de La Faverie. "Die Erwartungen der Verbraucher entwickeln sich weiterhin rasant weiter, und wir müssen uns entsprechend anpassen. Brian und Amber haben jeweils eine wichtige Rolle bei der Vorantreibung unserer kundenorientierten Transformation gespielt, indem sie Technologien, den digitalen Handel und strategische Partnerschaften nutzten, um unseren Marken dabei zu helfen, die Verbraucher auf relevantere und differenziertere Weise anzusprechen. Ihre erweiterten Zuständigkeiten spiegeln die tiefgreifende digitale Transformation wider, die die nächste Wachstumsphase des Unternehmens untermauert, und werden uns dabei helfen, schneller voranzukommen, unser "One ELC"-Betriebsmodell zu stärken und die für die Zukunft erforderlichen Kompetenzen weiter auszubauen."

Brian Franz: Technologie als treibende Kraft des fortwährenden Wandels

In seiner erweiterten Funktion wird Franz die laufende, unternehmensweite Transformation der Estée Lauder Companies leiten und dabei Initiativen bündeln, die auf die Steigerung des Umsatzes und die Verbesserung der Produktivität ausgerichtet sind, einschließlich der weiteren Umsetzung des "Enterprise Business Services"-Programms des Unternehmens. Er wird die Transformationsagenda des Unternehmens vorantreiben, indem er KI-gestützte Prozesse beschleunigt, unternehmensweit wichtige technologische Kompetenzen aufbaut und Arbeitsweisen der nächsten Generation fördert. Zusätzlich zu seinen neuen Aufgaben wird Franz weiterhin den Bereich "Technology, Data Analytics" weltweit leiten und diese Kompetenzen nutzen, um Wachstum, Effizienz und die fortlaufende Transformation im gesamten Unternehmen voranzutreiben.

Seit seinem Eintritt in das Unternehmen im April 2025 hat Franz das strategische Technologie-Ökosystem vorangetrieben, darunter eine globale Partnerschaft mit Shopify, um die Omnichannel-Handelsplattform der The Estée Lauder Companies zu vereinheitlichen und nahtlose Einkaufserlebnisse für die Verbraucher zu ermöglichen. Zudem war er maßgeblich an der Aufnahme der Partnerschaft des Unternehmens mit Accenture beteiligt, die durch eine stärkere Standardisierung und Skalierung die gemeinsamen Dienstleistungen vereinfacht. Zusammen zeigen diese Bemühungen, wie Technologie die Transformation im gesamten Unternehmen beschleunigen kann.

"In den vergangenen 18 Monaten haben wir uns darauf konzentriert, die technologisch orientierten Grundlagen zu schaffen, die die Zukunft des Unternehmens sichern werden, und damit in unserem Team die Erwartung verankert, sich ständig weiterzuentwickeln und zu verbessern", sagte Franz. "Die Art und Weise, wie wir arbeiten, Entscheidungen treffen und letztendlich unseren Kunden dienen, wird sich stets weiterentwickeln. Technologie ist eines der wirkungsvollsten Instrumente, die uns zur Verfügung stehen, um diese Entwicklung zu verwirklichen, und ich freue mich darauf, diese erweiterte Verantwortung zu übernehmen, während wir weiterhin daran arbeiten, ein schnelleres, einfacheres und stärker vernetztes Unternehmen aufzubauen."

Amber English: Ausbau der digitalen Präsenz in Nord- und Südamerika und der globalen Beziehungen zu Amazon

In ihrer erweiterten Funktion wird Frau English das weltweite Amazon-Geschäft der The Estée Lauder Companies leiten und bündeln, das derzeit 13 Marken in 11 Märkten umfasst, um das digitale Wachstum zu beschleunigen und eine stärkere Vernetzung zwischen den Märkten zu schaffen. Während sie weiterhin als President, Digital Online, The Americas tätig ist, wird sie die Bereiche globales Kundenerlebnis, Creator-Commerce, den marktübergreifenden Austausch von Best Practices sowie die weltweite Partnerschaft des Unternehmens mit Amazon leiten.

English trat im Dezember 2021 als Senior Vice President und General Manager für den Bereich E-Commerce in Nordamerika in das Unternehmen ein. Sie leitete den Einstieg des Unternehmens in "Amazon Premium Beauty" und den "TikTok Shop U.S.". Seitdem hat sie die Kapazitäten, das Fachwissen und das Betriebsmodell aufgebaut, um den digitalen Handel auf Marken-Websites, Händler-Websites und im Social Commerce in Nord- und Südamerika voranzutreiben, und dabei ein skalierbares Modell geschaffen, das mittlerweile als Blaupause für Märkte weltweit dient. Ihre Führungsrolle in Nord- und Südamerika hat dazu beigetragen, die globale Beschleunigung des digitalen Handels des Unternehmens insgesamt voranzutreiben. Im Geschäftsjahr 2026 entfielen 34 des ausgewiesenen Nettoumsatzes des Unternehmens auf den Bereich "Online1" ein Anstieg um drei Prozentpunkte gegenüber dem Geschäftsjahr 2025.

"Unsere Arbeit in Nord- und Südamerika hat gezeigt, was möglich ist, wenn wir einen starken Markenaufbau, einzigartige Kundenerlebnisse und die Reichweite des digitalen Handels miteinander verbinden", sagte English. "Amazon war ein hervorragender Partner, und dieser erweiterte globale Aufgabenbereich bietet uns die Möglichkeit, unsere Erfahrungen marktübergreifend zu nutzen und gleichzeitig weiterhin einzigartige Erlebnisse für Verbraucher auf der ganzen Welt zu schaffen."

Über The Estée Lauder Companies Inc.

Die The Estée Lauder Companies Inc. ist einer der weltweit führenden Hersteller, Vermarkter und Anbieter hochwertiger Hautpflege-, Make-up-, Parfüm- und Haarpflegeprodukte und weltweit als Verwalter von Luxus- und Prestigemarken tätig. Die Produkte des Unternehmens werden in rund 150 Ländern und Gebieten unter verschiedenen Markennamen verkauft, einschließlich: Estée Lauder, Aramis, Clinique, Lab Series, Origins, M-A-C, La Mer, Bobbi Brown Cosmetics, Aveda, Jo Malone London, Bumble and bumble, Darphin Paris, TOM FORD, Smashbox, AERIN Beauty, Le Labo, Editions de Parfums Frédéric Malle, GLAMGLOW, KILIAN PARIS, Too Faced, Dr.Jart+, die Markenfamilie DECIEM, einschließlich The Ordinary und NIOD, Avestan und Loopha sowie Balmain Beauty verkauft.

ELC-C

_________________________ 1 Der Online-Umsatz umfasst Verkäufe, die wir direkt an unsere Kunden über unsere "brand.com"-Websites und über Plattformen von Drittanbietern tätigen. Er umfasst zudem den geschätzten Umsatz unserer Produkte über die Websites unserer Einzelhändler.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260908242278/de/

Contacts:

Medienarbeit:

Brendan Riley

briley@estee.com

Investorenbeziehungen:

Rainey Mancini

rmancini@estee.com