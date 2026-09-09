München (ots) -Der Bayerische Rundfunk freut sich über den Deutschen Fernsehpreis 2026 für "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" (BR/SWR/WDR für die ARD Mediathek). Die vom BR federführend verantwortete und von ITV Studios Germany produzierte Reality-Gameshow wurde heute Abend in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" ausgezeichnet. "Ein teuflisch gutes Verwirrspiel voller List, Poker Faces und schlafloser Nächte, bei dem selbst das Publikum im Dunkeln tappt" hieß es bei der Verleihung in Köln.Staffel 1 war mit bisher 5,9 Mio. Abrufen ein großer Erfolg in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/werwoelfe-das-spiel-von-list-und-taeuschung/staffel-1/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdFNlcmllcy9GMjAyNVdPMDA4MjY1QTA/1) und wurde im Juni bereits mit dem German Entertainment Award ausgezeichnet.Iris Mayerhofer, Leitung BR-Programmbereich Unterhaltung und Heimat: "Der Deutsche Fernsehpreis für unsere 'Werwölfe' ist eine großartige Auszeichnung und eine starke Bestätigung für den Mut, neue Wege im Entertainment zu gehen. Mit dem federführend vom Bayerischen Rundfunk verantworteten Format haben wir eine moderne, hochspannende Reality-Gameshow für die ARD Mediathek adaptiert und weiterentwickelt, die psychologische Tiefe mit erstklassigem Storytelling vereint und das Publikum begeistert. Mein Dank gilt unseren Teams beim BR und bei ITV Studios Germany sowie unseren Partnern innerhalb der ARD, die dieses außergewöhnliche Format mit Leidenschaft und Innovationskraft möglich gemacht haben.""Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" basiert auf dem beliebten Gesellschaftsspiel "Die Werwölfe von Düsterwald" (Originaltitel: "Les Loups-Garous de Thiercelieux"), entwickelt von Philippe des Palliéres & Hervé Marly und erschienen bei ASMODEE. Lizenzgeber des Formats ist DreamSpark. In "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" ziehen 13 Personen in ein geheimnisvolles Dorf. Drei von ihnen werden zu Werwölfen, die sich als harmlose Dorfbewohner tarnen, doch nur ein Ziel haben: die anderen nach und nach zu eliminieren - ohne selbst enttarnt zu werden. Ein gnadenloses Spiel aus Manipulation und Täuschung beginnt.Alle 12 Folgen der ersten Staffel sind nach wie vor in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/werwoelfe-das-spiel-von-list-und-taeuschung/staffel-1/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdFNlcmllcy9GMjAyNVdPMDA4MjY1QTA/1) verfügbar. Die zweite Staffel startet am 24. September in der ARD Mediathek (https://www.ardmediathek.de/serie/werwoelfe-das-spiel-von-list-und-taeuschung/staffel-1/Y3JpZDovL2JyLmRlL2Jyb2FkY2FzdFNlcmllcy9GMjAyNVdPMDA4MjY1QTA/1) und wird zudem ab 8. Oktober 2026, immer montags um 23.15 Uhr, mit jeweils drei Folgen im BR Fernsehen ausgestrahlt. Wieder mit dabei ist Schauspieler und Comedian Michael Kessler als charismatischer Sprecher der Reality-Show.Weitere Auszeichnungen für BR-Produktionen:Bereits in der "Nacht der Kreativen" am gestrigen Dienstag wurden die BR-Dokuserie "Rise & Fall 1860 München" (Preis für Editorin Xenja Kupin in der Kategorie "Beste Montage Information") sowie die Eurovisions-Show "Silvester-Schlagerbooom 2026 - Die Wunderlichtershow" (ARD/ORF/SRF unter Federführung des BR) in der Kategorie "Beste Regie Unterhaltung" (Preis für Carsten Seibt) mit dem Deutschen Fernsehpreis ausgezeichnet. Mehr Informationen dazu hier (https://www.br.de/presse/inhalt/pressemitteilungen/deutscher-fernsehpreis-rise-and-fall-1860-muenchen-100.html).Fotos über www.ard-foto.de sowie www.br-foto.de; E-Mail: bildmanagement@br.deFotos von der Preisverleihung unter https://www.picdrop.com/rtl/GyXHqJdycF (https://eu-central-1.protection.sophos.com/?d=picdrop.com&u=aHR0cHM6Ly93d3cucGljZHJvcC5jb20vcnRsL0d5WEhxSmR5Y0Y=&p=m&i=NjRhNTFkZDBhZDk1NmEyYjEyMmVkZDBk&t=dEViekNWcmg4eWg5VWFaS0krdkFsUTdubktBQWVRbzQwa1BMYXhHSDlxZz0=&h=2c52cd8d737d40388a4ffaabc52d6d8c&s=AVNPUEhUT0NFTkNSWVBUSVZ-U_wjG60A6BZecRaAXtnVYxxKvCzB1OSsG_7Cn5R_iw)Quelle Mediatheks-Zahlen: AGF Zensus, Global ViewsPressekontakt:BR-PressestelleWibke HeiseE-Mail: wibke.heise@br.deTel.: +49 (0)89 5900-10554www.br.de/presseOriginal-Content von: BR Bayerischer Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7560/6349104