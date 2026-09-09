Mainz (ots) -Bei der Verleihung des Deutschen Fernsehpreises 2026 in Köln wurde das ZDF mit insgesamt acht Auszeichnungen geehrt: Bereits bei der "Nacht der Kreativen" am Dienstag, 8. September 2026, gewann Theo Bierkens einen Preis in der Kategorie Beste Kamera Fiktion für den historischen Zweiteiler "Sturm kommt auf". Weitere sieben Preise erhielt das ZDF bei der Fernsehpreisverleihung am Mittwochabend, 9. September 2026.Zu den ausgezeichneten Produktionen aus der ZDF-Familie zählt in der Kategorie Bester Fernsehfilm/Mehrteiler der Spielfilm "Olivia" von Regisseur Till Endemann (Redaktion: Katharina Görtz, Wolfgang Grundmann, Produktion: Florida Film) über die außergewöhnliche Lebensgeschichte von Olivia Jones, Deutschlands berühmtester Dragqueen. Grell, berührend, humorvoll und politisch verfolgt der Film Olivias Entwicklung hin zu einem Medienstar - und ist gleichzeitig ein Spiegel gesellschaftlicher Veränderung.Zweifache Auszeichnung: Als beste Comedy-Serie sowie mit dem Förderpreis für das junge Ensemble wurde die ZDFneo-Serie "Chabos" von Arkadij Khaet und Mickey Paatzsch (Buch und Regie; Redaktion: Kristl Philippi, Produktion: BBC Studios) geehrt. In der achtteiligen Serie erfährt der 36-jährige Peppi, dass er nicht zum Klassentreffen eingeladen wurde. Auf der Suche nach Antworten fährt er ins Ruhrgebiet, erinnert sich an sein 16-jähriges Ich und seine besten Freunde am Beginn des folgenschweren Sommers 2006. Doch neben feuchtfröhlichen Erinnerungen lauern abgründige Jugendsünden.Auch der historische Zweiteiler "Sturm kommt auf" von Regisseur Matti Geschonneck (Redaktion: Daniel Blum, Produktion: Claussen+Putz Filmproduktion/Film AG Produktions für ZDF und ORF) wurde ausgezeichnet: Theo Bierkens erhielt bei der "Nacht der Kreativen" einen Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Beste Kamera Fiktion. Das Historiendrama mit Josef Hader in der Hauptrolle nach dem Roman "Unruhe um einen Friedfertigen" von Oskar Maria Graf thematisiert den aufkommenden Faschismus in der Provinz: Im Zentrum der Handlung steht die so beklemmende wie berührende Geschichte des Schusters Julius Kraus, der eigentlich zurückgezogen am Rande eines bayerischen Dorfes lebt. Immer tiefer gerät er in den Strudel der dramatischen politischen Ereignisse zwischen 1918 und der Machtergreifung Hitlers 1933, bis ihm eine Erbschaft aus den USA und die Offenlegung seiner jüdischen Identität zum Verhängnis werden.In der Kategorie Beste Comedy/Late Night wurde die "heute-show extra: Next Stop Köster" (Redaktion: Bjørn Christian Mohr; Produktion: Prime Productions) ausgezeichnet. "heute-show"-Politikerschreck Fabian Köster stellt den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder zum Vier-Augen-Gespräch in besonderer Atmosphäre. Auf acht Quadratmetern liefern sich Söder und Köster einen intensiven Schlagabtausch zu aktuellen Themen.In der Kategorie Beste Information erhielt die Talkshow "Markus Lanz" einen Deutschen Fernsehpreis (Redaktion: Stefan Bayerl, Susanne Krummacher, Produktion: Mhoch2). Seit 2008 ist das Talkformat fester Bestandteil des ZDF-Programms. Markus Lanz spricht in seiner Talkshow dienstags, mittwochs und donnerstags mit seinen Gästen über aktuelle politische und gesellschaftlich relevante Themen.In der Kategorie Bestes Infotainment wurde "Terra Xplore mit Leon Windscheid" (Redaktion: Swea Schilling; Produktion: Doclights) ausgezeichnet. Psychologe Dr. Leon Windscheid geht darin Fragen der Psychologie und der mentalen Gesundheit nach. Das Wissenschaftsreportage-Format verbindet spannende Begegnungen, berührende Schicksale und aktuelle Forschung miteinander.In der Kategorie Beste Doku-Serie wurde "Mesut Özil - Zu Gast bei Freunden" ausgezeichnet (Redaktion: Fabian Farwick, Lisa Reisch, Vanessa Olivier; Produktion: Flare Film). Die dreiteilige "sportstudio"-Produktion rekonstruiert Aufstieg und Fall des Ausnahme-Fußballers Mesut Özil und zeichnet ein umfassendes Bild jener Wochen, die zu Özils Rücktritt aus der Fußball-Nationalmannschaft führten - und zu seiner Entfremdung von Deutschland.KontaktSie erreichen die ZDF-Kommunikation telefonisch unter 06131 - 70-12108 oder per E-Mail an pressedesk@zdf.de.PressefotosPressefotos zur Sendung erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/deutscherfernsehpreis) (nach Log-in), telefonisch unter 06131 - 70-16100 oder per E-Mail unter pressefoto@zdf.de.Mainz, 9. September 2026ZDF-KommunikationFolgen Sie uns gerne auch auf LinkedIn (https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.linkedin.com%2Fcompany%2Fzdf%2F&data=05%7C01%7CKuehnel.C%40zdf.de%7C840c081fb30e4bb0823308dbc99df4d5%7C6725721fbd874b29a9be94b6260500e3%7C0%7C0%7C638325452475294040%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=592n85HjEkD9t%2FCYRImUpejwxGwao15DxtxAp3bk%2BW4%3D&reserved=0).Pressekontakt:ZDF-Kommunikationpressedesk@zdf.deFolgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/).Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/6349103