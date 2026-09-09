Die HyperLight Corporation ("HyperLight"), ein führendes Unternehmen im Bereich der Dünnschicht-Lithiumniobat (TFLN)-Photonik, gab heute bekannt, dass sich VentureTech Alliance ("VTA") seiner Series-C-Finanzierungsrunde angeschlossen hat. VTA ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Investitionen in die Halbleiterindustrie spezialisiert hat, mit einem Portfolio, das sich über den gesamten Halbleiter-Technologie-Stack hinweg erstreckt einschließlich Schaltungsdesign, peripherer Halbleiterfertigungstechnologien, EDA, fortschrittlichem Chip-Packaging und Photonik.

Durch die VTA-Beteiligung wird die strategische Ausrichtung des Ökosystems, die bereits kennzeichnend für diese Runde war, die Investoren aus den Bereichen Silizium-ICs, Halbleiterfertigung, Elektronik-Fertigungsdienstleistungen, Netzwerktechnik und globales Infrastrukturkapital zusammenbrachte, weiter gestärkt.. Mit dem Hinzukommen von VTA reicht das Konsortium nun weiter in die Ebenen der Halbleiterfertigung und die Schichten des Design-Enablements hinein, von denen die photonische Massenproduktion abhängt,.

"Der Übergang zu TFLN ist keine Komponentenentscheidung hierbei handelt es sich um eine Entscheidung für das gesamte Ökosystem", so Mian Zhang, CEO von HyperLight. "Die Überführung von TFLN in die Serienproduktion erfordert, dass der Prozess, die Designrichtlinien, die Modelle und die Qualifizierungsdaten etabliert sind, sodass die Wertschöpfungspartner auf einer gemeinsamen Grundlage aufbauen können. VTA versteht, wie sich Halbleiterplattformen etablieren und ihre Teilnahme spiegelt wider, wo TFLN derzeit auf der Roadmap steht: nicht mehr nur als neuer Weg, sondern als eine Schicht, um die herum eine ganze Industrie gestaltet wird."

Eine Plattform, die darauf ausgelegt ist, erweitert zu werden

Die TFLN Chiplet Plattform von HyperLight vereinheitlicht die Anforderungen für kurzreichweitige IM/DD-Steckmodule in Rechenzentren, kohärente optische Module mit höherer Reichweite und Telecom-Module sowie Co-Packaged Optics (CPO) innerhalb einer einzigen, für die Massenproduktion fertigbaren Architektur. Die Produkte für 200G-per-Lane-Operation befinden sich in der Produktion, wobei Proben von 400G-pro-Lane-Lösungen ab sofort bemustert werden können.

Zunehmend wird die Plattform nicht nur als Gerät genutzt, sondern als integrationsfähiger Baustein: Die TFLN-Engines von HyperLight sind so konzipiert, dass sie als IP-Blöcke innerhalb der fortschrittlichen Chip-Packaging- und Co-Packaged-Optics-Prozessabläufe der Partner neben den Entwurfsregeln und Bauteilemodellen sowie den erforderlichen Zuverlässigkeitsdaten integriert werden können, um sie in die kundeneigene Entwicklungsumgebung zu integrieren. Das zugrunde liegende Portfolio des Unternehmens von mehr als 150 Patenten umfasst die TFLN-Bauteilarchitektur, das Hochgeschwindigkeitselektroden-Design und den Herstellungsprozess und stellt die technologische Grundlage der Plattform dar.

"Die Bandbreite und Leistungseffizienz von TFLN machen es zu einer notwendigen Schicht für die KI-Verbindung der nächsten Generation. Die TFLN-Plattform von HyperLight bildet die natürliche Grundlage für das Ökosystem, das es aufzubauen gilt", so Kai Tsang, Managing Partner, VentureTech Alliance.

Über HyperLight

HyperLight liefert leistungsstarke integrierte Photonik-Lösungen auf Basis der Dünnschicht-Lithium-Niobat-Technologie. Das Unternehmen kombiniert die elektrooptischen Vorteile von TFLN mit skalierbarer Fertigung, Prüfung und Integration, um optische Bausteine der nächsten Generation für KI-Rechenzentren, Telekommunikations- und Metro-Netzwerke sowie aufstrebende Photonik-Märkte zu ermöglichen.

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Contacts:

Joe Balaban

Strategic Finance

joe@hyperlightcorp.com