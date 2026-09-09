Köln (ots) -Beim diesjährigen Deutschen Fernsehpreis, der am 8. und 9. September in Köln feierlich verliehen wurde, gewann der WDR in drei Kategorien, darunter waren zwei Produktionen unter WDR-Federführung: "Hundertdreizehn" wurde als "Beste Drama-Serie" ausgezeichnet. Bettina Oberli gewann für ihre Leistung in der WDR-Serie "naked" den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Regie Fiktion".WDR-Intendantin Dr. Katrin Vernau: "Ich gratuliere allen Preisträgerinnen und Preisträgern zur Anerkennung ihrer herausragenden Arbeit. Unsere Koproduktion 'Hundertdreizehn' verbindet eine unglaublich erzählerische Kraft und ungewöhnliche Dramaturgie mit großen Themen wie Schuld, Verantwortung, Vergebung. Dabei werden die inneren Konflikte der einzelnen Figuren mit großer Empathie und filmischer Präzision mitreißend erzählt. Unsere ausgezeichnete Serie 'naked' über Sexsucht und Co-Abhängigkeit zeigt, wie es im Fiktionalen durch eine aufwühlende und eindringliche Inszenierung gelingen kann, Menschen für schwierige Themen zu sensibilisieren und dadurch Raum für eine Auseinandersetzung zu schaffen.""Hundertdreizehn" (Auszeichnung als "Beste Drama-Serie") macht aus einem statistischen Wert eine Schicksalszahl. Durchschnittlich 113 Menschen sind laut einer Untersuchung des Bundesverkehrsministeriums direkt oder indirekt davon betroffen, wenn ein einziger Mensch tödlich verunglückt. Die Serie taucht in die Geschichten mehrerer, ganz unterschiedlicher Personen ein, die durch ein katastrophales Busunglück miteinander verbunden sind. "Hundertdreizehn" ist eine Produktion von Windlight Pictures und Satel Film in Koproduktion mit dem WDR, dem ORF und der ARD Degeto Film für die ARD (Executive Producer: Moritz Polter, Dirk Eggers und Heinrich Ambrosch, Co-Executive Producer: Cosima Degler, Producer: Herwig Krawinkler und Andreas Kohl, Regie: Rick Ostermann; Serienidee und Drehbücher: Arndt Stüwe, Redaktion: Elke Kimmlinger (WDR), Christoph Pellander (ARD Degeto Film) und Sabine Weber (ORF). Gefördert wurde "Hundertdreizehn" von der Film- und Medienstiftung NRW, Medienboard Berlin Brandenburg, Nordmedia, German Motion Picture Fund und FISA+.Die ARD/WDR-Serie "naked" (Auszeichnung für die "Beste Regie Fiktion") ist ein spannendes und hochkarätig besetztes "Love Noir"-Psychodrama basierend auf persönlichen Erfahrungen der Headautorin Silke Eggert, von Bettina Oberli aufwühlend, emotional und eindringlich inszeniert. "naked" ist die erste deutsche Serie, die sich ehrlich mit Sexsucht und Co-Abhängigkeit befasst und diese Tabuthemen anhand einer toxischen und dennoch mitreißenden Liebesgeschichte schonungslos aufzeigt. Produziert wurde "naked" von Fandango Film TV GmbH (Produzenten: Geronimo Beckers, Julia Röskau und Jürgen Schuster) im Auftrag des WDR (Redaktion: Caren Toennissen) für die ARD.Darüber hinaus erhielt eine Produktionen mit WDR-Beteiligung den Deutschen Fernsehpreis. Die Reality-Gameshow "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" wurde in der Kategorie "Beste Unterhaltung Reality" ausgezeichnet. Die Reality-Gameshow basiert auf dem beliebten Gesellschaftsspiel "Die Wölfe von Düsterwald" (Originaltitel: "Les Loups-Garous de Thiercelieux"), entwickelt von Philippe des Palliéres und Hervé Marly und erschienen bei ASMODEE. Lizenzgeber des Formats ist DreamSpark. Produziert wurde "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" von ITV Studios Germany für die ARD Mediathek im Auftrag von BR, SWR und WDR, federführend ist der Bayerische Rundfunk.Der Deutsche Fernsehpreis 2026 wurde am 8. und 9. September 2026 in Köln verliehen. Der WDR war mit insgesamt 11 Nominierungen vertreten. Über die Auswahl der Preisträgerinnen und Preisträger entschied eine unabhängige Fachjury unter dem Vorsitzenden Stephan Lamby.Fotos finden Sie auf www.ard-foto.de.Pressekontakt:WDR KommunikationTelefon: 0221 / 220 7100kommunikation@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7899/6349105