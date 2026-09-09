Hamburg (ots) -In 2026 hat der NDR vier Deutsche Fernsehpreise für seine (Ko-)Produktionen erhalten.Dietmar Jacobs und Christian Ehring wurden in der Kategorie "Bestes Buch Unterhaltung" für die "extra 3"-Sendung vom 23. Oktober 2025 "Streit ums Stadtbild - Merz poltert" ausgezeichnet.Eike Köhler, Kim Kristin Mauch und Björn Kurtenbach konnten den Preis für die "Beste Kamera Information/Dokumentation" für "Minentaucher - Der harte Weg in die Elite der Bundeswehr" entgegennehmen.Als Koproduzent wurde der NDR für die "Nichte des Polizisten" (ARD/SWR/NDR/W&B Television/EPO-Film) in den Kategorien "Bestes Buch Fiktion" für Rolf Basedow und Nicole Armbruster und "Beste Montage Fiktion" für Anna Nekarda ausgezeichnet.NDR Intendant Hendrik Lünenborg: "Es ist großartig, was die Kolleginnen und Kollegen im NDR jeden Tag leisten, in der Zentrale in Hamburg ebenso wie in allen vier Landesfunkhäusern. Dass wir in diesem Jahr wieder in so vielfältigen Kategorien ausgezeichnet wurden, ist eine Bestätigung für die engagierte Arbeit. Das Beste am NDR sind die kreativen Mitarbeitenden vor und hinter der Kamera.""extra 3" ist ein Satire-Sendung des NDR, die seit fünf Jahrzehnten für pointierte Satire, scharfen Humor und besondere Unterhaltung auf höchstem Niveau steht. Gesicht des Formats ist Moderator Christian Ehring, einer der profiliertesten Satiriker Deutschlands. Im Jahr 2026 feiert "extra 3" sein 50-jähriges Jubiläum - mit einer Jubiläumsstaffel, in der ein prominentes Team den Studio-Cast von "extra 3" verstärkt: Comedian Michael Mittermeier, Entertainer Riccardo Simonetti, Schauspielerin Collien Fernandes (u. a.). Hinzu kommen vielversprechende Newcomer wie Florentine Osche und Kawus Kalantar. Diese Neuzugänge ergänzen das bestehende "extra 3"-Line Up mit u. a. Oliver Kalkofe, Maxi Schafroth und Sarah Bosetti. In diesem Jahr erweiterte die Redaktion von "extra 3" das ARD Satire-Angebot mit weiteren eigenständigen Spin-off-Shows, die speziell für jüngere Zielgruppen konzipiert sind (z. B. "Der reale Irrsinn - Die Show"). Mit intelligentem, provokantem und gesellschaftlich relevantem Humor setzt das NDR Format 50 Jahre nach Gründung weiterhin Maßstäbe - im linearen Fernsehen, in der ARD Mediathek ebenso wie auf digitalen Plattformen.Die sechsteilige Dokuserie "Minentaucher - Der harte Weg in die Elite der Bundeswehr" begleitet einen Lehrgang der Minentaucher - einer spezialisierten Einheit, deren Auftrag es ist, Minen zu finden und unschädlich zu machen. Elf Männer stellen sich einer Ausbildung, die alles fordert: Apnoe bis an den Rand der Ohnmacht, Tieftauchgänge, Gewaltmärsche, Wochen auf See und Helikoptersprünge aus zehn Metern Höhe in die Ostsee. Während die Ausbilder jeden Fehler registrieren, ringen die Anwärter mit Kälte, Erschöpfung und Selbstzweifeln. Die Serie zeigt ihre Motive, ihren Mut und ihren Willen, in einer angespannten Weltlage Verantwortung zu übernehmen.Links zu den mit dem Deutschen Fernsehpreis geehrten Programmen- extra 3: https://www.ardmediathek.de/extra-3- Minentaucher - Der harte Weg in die Elite der Bundeswehr: https://ots.de/25bRx8Pressekontakt:NDR Norddeutscher RundfunkUnternehmenskommunikationNDR Presse und Informationpresse@ndr.dehttp://www.ndr.deOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6561/6349106