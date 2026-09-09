München (ots) -Erfolgreicher Abend für die ARD beim Deutschen Fernsehpreis 2026: Mit 9 Auszeichnungen gehen die meisten Preise an ARD-Produktionen und -Formate. Zugleich war die ARD mit 32 Nominierungen mit deutlichem Abstand der am stärksten vertretene Sender.Christine Strobl, ARD-Programmdirektorin: "9 Auszeichnungen und 32 Nominierungen - das ist ein großartiger Erfolg für die ARD und vor allem für die vielen Kreativen und Teams hinter diesen Programmen. Die Preise stehen für Ausdauer, Kreativität und die Bereitschaft, immer wieder Neues zu wagen. Besonders freue ich mich über die Auszeichnung für 'Werwölfe'. Mit diesem Format haben wir uns auf neues Terrain gewagt: Reality für die ARD. Dass dieser Mut nun gewürdigt wird, ist eine besondere Anerkennung. Auch in der Fiktion überzeugen unsere ausgezeichneten Formate mit viel Kreativität, Sorgfalt und Leidenschaft. Das Team hinter 'Hundertdreizehn' hat mit großer erzählerischer Kraft ein vielschichtiges Drama geschaffen, das unterschiedliche Perspektiven miteinander verbindet und nachhaltig berührt. Ich freue mich, dass wir mit unseren Programmen neue Impulse setzen konnten. Herzlichen Glückwunsch an alle Preisträgerinnen und Preisträger - eure Arbeit steht für die besondere Qualität und Vielfalt unseres Programms."ARD-Auszeichnungen im Überblick:- "Werwölfe - Das Spiel von List und Täuschung" - Beste Unterhaltung Reality- "Hundertdreizehn" - Beste Drama-Serie- Christian Ehring und Dietmar Jacobs für "extra 3" vom 23.10.2025 - "Streit ums Stadtbild: Merz poltert" - Bestes Buch Unterhaltung- Bettina Oberli für "naked" - Beste Regie Fiktion- Rolf Basedow, Nicole Armbruster, Gabriela Sperl für "Die Nichte des Polizisten" - Bestes Buch Fiktion- Anna Nekarda für "Die Nichte des Polizisten" - Beste Montage Fiktion- Carsten Seibt für "Silvester-Schlagerboom 2026 live - Die Wunderlichtershow" - Beste Regie Unterhaltung- Eike Köhler, Kim Kristin Mauch, Björn Kurtenbach für "Minentaucher - Der harte Weg in die Elite der Bundeswehr" - Beste Kamera Information / Dokumentation- Xenja Kupin für "Rise & Fall of 1860 München" - Beste Montage Information / DokumentationPressekontakt:ARD ProgrammdirektionTabea WernerPressesprecherinTel.: 089/558944-867E-Mail: Tabea.Werner@ard.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/6349107