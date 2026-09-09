CoreTrust Europe eröffnet globalen Lieferantenpartnern neue Wachstumschancen und verschafft multinationalen Konzernen, die grenzüberschreitend tätig sind, messbare Einsparungen und operative Vorteile

CoreTrust, eine führende Einkaufsgemeinschaft (GPO), die seit mehr als 20 Jahren datengestützte Beschaffungsanalysen nutzt und ein Gesamtbeschaffungsvolumen von 7 Milliarden US-Dollar aufweist, gab heute die Ausweitung von CoreTrust Europe und seiner Beschaffungsplattform auf Großbritannien und wichtige europäische Märkte bekannt, darunter Frankreich, Deutschland, Irland, die Niederlande, Schweden und die Schweiz. Zwar können sich Mitglieder mit Sitz in diesen sieben Märkten anmelden, doch die Lieferantenpartner von CoreTrust bieten fertig ausgehandelte Angebote, die auch Mitglieder weit über diese Marktgrenzen hinaus erreichen. Diese strategische internationale Expansion ist die Antwort auf die direkte Nachfrage der Private-Equity-Partner und multinationalen Mitglieder von CoreTrust, das bewährte Geschäftsmodell des Unternehmens auf große, bislang noch unterversorgte europäische Märkte auszuweiten und zwar auf demselben nachfrageorientierten Weg, den CoreTrust seit fast zwei Jahrzehnten in den USA verfolgt.

CoreTrust Europe umfasst neun vertrauenswürdige Lieferantenpartner in den wichtigsten Kategorien für indirekte Ausgaben, darunter unter anderem Dell, FedEx und Lyreco. Dadurch erhalten CoreTrust-Mitglieder Zugang zu ausgehandelten Verträgen, einheitlichen Richtlinien und skalierbarer Beschaffungsunterstützung in ganz Großbritannien und Europa im weiteren Sinne, wobei mehrere Lieferantenpartner bereits in zehn oder mehr Ländern mit Preislisten und Dienstleistungen präsent sind. Diese Expansion spiegelt zudem die allgemeine Marktdynamik wider, da mehrere der etablierten Lieferantenpartner des Unternehmens ihre eigenen Aktivitäten europaweit ausweiten. Die damit einhergehende Expansion von CoreTrust ist ein adäquater nächster Schritt, um den grenzüberschreitenden Anforderungen der multinationalen Kunden gerecht zu werden.

"Die Lieferketten von Unternehmen machen nicht an Landesgrenzen Halt, und das Gleiche sollte auch für die strategischen Instrumente und Fachkenntnisse gelten, die zu ihrer Optimierung erforderlich sind", sagte James Hallock, CEO von CoreTrust. "Die internationale Expansion stellt für CoreTrust eine natürliche Wachstumschance dar, die es uns ermöglicht, kontinuierlich neue Wertschöpfungsmöglichkeiten für unsere Mitglieder, Private-Equity-Partner und unser Lieferantennetzwerk zu erschließen. CoreTrust Europe kommt sowohl dem Wunsch seiner Mitglieder als auch dem seiner Lieferantenpartner nach grenzenloser betrieblicher Effizienz direkt nach, indem es sein Modell der gebündelten Ausgaben und der sorgfältig kuratierten Lieferantenleistungen auf neue Märkte ausweitet, um Komplikationen zu eliminieren, die Beschaffung zu optimieren und echten finanziellen Mehrwert zu realisieren."

"Vor zwanzig Jahren haben wir gezeigt, dass die Bündelung von Ausgaben die Art und Weise, wie nordamerikanische Unternehmen ihre indirekten Kosten bewältigen, grundlegend verändern kann. Heute befinden sich europäische Organisationen an genau dem gleichen Wendepunkt", sagte Karin Manhardt, Vizepräsidentin für den Vertrieb im Bereich Private Equity bei CoreTrust. "Die Resonanz, die wir von unseren Private-Equity-Partnern und Mitgliedern erfahren, zeigt uns, dass wir gerade erst am Anfang stehen. Wir haben in Europa noch einen langen Weg vor uns, und wir sind entschlossen, gemeinsam mit unseren Partnern zu wachsen, deren Bedarf in der gesamten Region zunimmt."

Zu CoreTrust Europe gehören derzeit mehrere globale und regionale Lieferantenpartner aus wichtigen Kategorien der indirekten Ausgaben, darunter:

FedEx Kleinsendungen und Palettenfracht

Kleinsendungen und Palettenfracht Lyreco PSA, Hygiene, Gastronomie, Lösungen für Arbeitsplatz und Büro

PSA, Hygiene, Gastronomie, Lösungen für Arbeitsplatz und Büro Dell IT-Hardware (nur Großbritannien)

IT-Hardware (nur Großbritannien) Enterprise Mobility Autovermietung sowie flexible Langzeitmiete

Autovermietung sowie flexible Langzeitmiete First Advantage Hintergrundüberprüfung

Hintergrundüberprüfung Dayforce Personalwesen, Gehaltsabrechnung, Zeiterfassung, Talentmanagement und Planung

Personalwesen, Gehaltsabrechnung, Zeiterfassung, Talentmanagement und Planung NPI IT-Preisvergleiche und Verhandlungsunterstützung

IT-Preisvergleiche und Verhandlungsunterstützung UKG Workforce Operating Platform

Den Mitgliedern bietet die internationale Reichweite ein einheitliches Beschaffungserlebnis über alle Regionen hinweg, das lokale Preisgestaltung und Implementierungsunterstützung mit den bewährten Governance- und Analyseprozessen sowie dem Lieferantenprüfungsverfahren von CoreTrust kombiniert. CoreTrust Europe wurde speziell für seine Mitglieder konzipiert, darunter:

Von Private-Equity-Fonds finanzierte Portfoliounternehmen mit Geschäftstätigkeit in Großbritannien oder der EU,

in den USA ansässige Mitglieder, die international expandieren, und

in Großbritannien ansässige Unternehmen, die nach Möglichkeiten zur Optimierung ihrer Beschaffungsprozesse auf Unternehmensniveau suchen.

Für Lieferanten eröffnet CoreTrust Europe den Zugang zu gebündelter multinationaler Nachfrage, ohne dass komplexe, maßgeschneiderte Verträge mit jedem einzelnen Mitglied abgeschlossen werden müssen. Lieferantenpartner profitieren von einer schnelleren Umwandlung von Leads in Abschlüsse, geringeren Reibungsverlusten im Vertrieb und der Möglichkeit, gemeinsam mit CoreTrust zu wachsen, während die Plattform in neue Länder und Kategorien expandiert.

"Während CoreTrust seine Präsenz in Europa ausbaut, zeigt unsere Zusammenarbeit, wie das FedEx Intelligent Global Network für mehr Flexibilität, Transparenz und Skalierbarkeit in der Lieferkette sorgt", sagte Tracy Christoffersen, Vice President of Sales bei FedEx. "FedEx verbindet mehr als 220 Länder und Gebiete und bietet multinationalen Unternehmen die nahtlose Vernetzung, die sie benötigen, um den dynamischen Kundenanforderungen weltweit gerecht werden zu können."

"Lyreco freut sich darauf, eine zentrale Rolle bei der Expansion von CoreTrust Europe zu spielen. Dies ermöglicht es uns, über ein einziges, standardisiertes Rahmenwerk mit hochqualifizierten globalen Einkäufern zusammenzuarbeiten, um den Arbeitsplatzbedarf unserer Kunden zu bedienen, während diese in verschiedenen Regionen wachsen", sagte John Andrews, Leiter des Bereichs Internationale Kunden bei Lyreco in Großbritannien.

CoreTrust Europe nutzt die bestehende Größe des Unternehmens, seine Lieferantenbeziehungen und seine interne Reife einschließlich seiner Analyse-, Vertrags- und Rechtsrahmen zur Unterstützung internationaler Aktivitäten. CoreTrust wird das Programm durch die Einbindung neuer Märkte, neuer Ausgabenkategorien und einer breiteren Beteiligung von Lieferanten weiter ausbauen.

Weitere Informationen zu CoreTrust Europe finden Sie unter www.coretrustpg.com/who-we-serve/Europe.

Über CoreTrust

CoreTrust ist eine führende strategische Einkaufsgemeinschaft (GPO), die mit einer jährlichen Kaufkraft von 7 Milliarden US-Dollar Preisstabilität und operative Hebelwirkung bei den indirekten Ausgaben für mehr als 4.000 ergebnisorientierte Mitglieder sicherstellt. CoreTrust bietet vorab ausgehandelte Verträge und maßgeschneiderte Lösungen in wichtigen Unternehmensbereichen wie Unternehmensdienstleistungen, Einrichtungen, Technologie und Logistik und liefert sorgfältig ausgewählte Anbieterlösungen sowie instruktive Erkenntnisse, um die Wertschöpfung zu beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter: www.coretrustpg.com.

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