Die agentenbasierte KI-Plattform von Braid wurde speziell für Finanzdienstleistungsunternehmen entwickelt, die ihre Daten auf sichere Weise transformieren, verknüpfen und verwalten müssen

Brown Brothers Harriman (BBH) hat heute die Gründung einer neuen Technologie-Tochtergesellschaft, Braid LLC, bekannt gegeben, deren Schwerpunkt auf der Lösung der Transformation von Unternehmensdaten im Finanzdienstleistungssektor liegt. Braid bietet eine KI-native Plattform zur Datentransformation, mit der Unternehmen ihre Daten skalierbar, zuverlässig und sicher transformieren, verknüpfen und verwalten können.

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Braid ermöglicht es Teams, in einem Bruchteil der Zeit, die dafür heute üblicherweise benötigt wird, zuverlässige Datentransformationen in Produktionsqualität zu realisieren, zu automatisieren und zu überwachen. Anstatt dass Ingenieure Datenautomatisierungen entwickeln müssen, können Geschäftsanwender mit Braid ihre Anforderungen in natürlicher Sprache beschreiben und KI-Agenten nutzen diese Angaben dann, um intelligente Datentransformationen zu erstellen, die transparent und vollständig überprüfbar sind. Die Engine von Braid auf Unternehmensniveau verarbeitet und liefert diese Datentransformationen anschließend in einer kontrollierten und deterministischen Umgebung. Braid wurde von Experten für Finanzdienstleistungen entwickelt und bietet die Transparenz und Kontrollmöglichkeiten, die ein reguliertes Finanzunternehmen für die Überwachung benötigt.

"Allzu lange gab es im Bereich der Datentransformation und Interoperabilität einen Mangel an leistungsfähigen Unternehmenslösungen. Unternehmen mussten daher ein fragmentiertes Geflecht aus maßgeschneiderten Integrationen, manuellen Prozessen, unzureichender Änderungskontrolle und einem Flickenteppich aus Tools in Kauf nehmen", so Joshua Fine, CEO von Braid LLC. "Braid wurde entwickelt, um genau das zu ändern. Durch die Kombination von KI mit Kontrollmechanismen auf Unternehmensniveau können Teams mit Braid produktionsreife Datentransformationen innerhalb von Stunden statt Monaten erstellen, automatisieren und überwachen. Die dadurch frei werdenden Ressourcen können nun darauf konzentriert werden, das Wachstum voranzutreiben, die Kundenergebnisse zu verbessern und das seit langem bestehende Problem der Datentransformation und Interoperabilität zu lösen."

Braid wurde entwickelt, damit Kunden dank folgender Vorteile einen substanziellen ROI erzielen können:

Kontrollierter Zugriff auf eine agentenbasierte, KI-gestützte Automatisierungsplattform , die hochgradig intuitiv und nicht nur von Dateningenieuren, sondern auch von Business-Analysten und Betriebsteams bedienbar ist

, die hochgradig intuitiv und nicht nur von Dateningenieuren, sondern auch von Business-Analysten und Betriebsteams bedienbar ist Zentrales Überwachungs-Dashboard mit transparentem Fehler- und Ausnahmemanagement, um die Überwachung und Kontrolle zu verbessern

mit transparentem Fehler- und Ausnahmemanagement, um die Überwachung und Kontrolle zu verbessern Kundenspezifische, skalierbare Datentransformationen, die sich weiterentwickelnde Marktstandards, Protokolle, Kundenberichtsanforderungen und Systemumstellungen im gesamten Betriebsmodell unterstützen

Im Rahmen eines Pilotprojekts im Jahr 2025 konnte Braid in drei Anwendungsfällen Effizienzsteigerungen von bis zu 98 %1erzielen: bei der Konvertierung von Daten in Standardformate, bei der effizienteren Automatisierung der Erfassung von Handelsaufträgen im Vergleich zu herkömmlichen ETL (Extract, Transform, Load)-Tools sowie bei der Zusammenführung disparater Daten von mehr als 150 externen Anbietern, wodurch Hunderte von Arbeitsstunden eingespart wurden.

Basierend auf der Expertise von BBH

Braid baut auf der seit 25 Jahren gewachsenen, fundierten Branchexpertise von BBH Investor Services in den Bereichen Finanzdatenkonnektivität und -Messaging auf und kombiniert diese Erfahrung mit fortschrittlichen KI-Technologien, um die Herausforderungen der Datentransformation im Unternehmensmaßstab in der gesamten Finanzdienstleistungsbranche zu bewältigen.

Für regulierte Umgebungen entwickelt

Braid wurde von Experten aus dem Finanzdienstleistungsbereich für Branchenkollegen entwickelt und erfüllt unternehmensweite Sicherheitsstandards sowie strenge betriebliche Anforderungen. Zudem werden moderne Cloud- und Hybridarchitekturen unterstützt.

Braid unterstützt Unternehmensanwender dabei, aus fragmentierten, sich schnell verändernden Daten verlässliche, entscheidungsrelevante Informationen zu gewinnen.

Erfahren Sie mehr über Braid auf der Website von Braid

Über Brown Brothers Harriman

Brown Brothers Harriman (BBH) ist ein globales Finanzdienstleistungsunternehmen, das für seinen erstklassigen Service und seine Fachkompetenz bekannt ist. BBH arbeitet seit über 200 Jahren mit seinen Kunden zusammen, um komplexe Herausforderungen zu meistern, zielgerichtete Innovationen voranzutreiben und auf den sich wandelnden Finanzmärkten erfolgreich zu sein. Die 6.000 Mitarbeitenden von BBH betreuen von 18 Niederlassungen aus Kunden und deren Anlagen in über 90 Märkten. Als private Partnerschaft ist BBH besonders gut aufgestellt, um seinen Kunden oberste Priorität einzuräumen und ihnen zu dauerhaftem Erfolg zu verhelfen.

BBH Investor Services ist ein führender Anbieter von Lösungen für die Bereiche Asset Servicing, Technologie und Betriebsmodelle, die speziell für globale Vermögensverwalter und Finanzinstitute entwickelt wurden. Zu den Asset-Servicing-Lösungen zählen: Verwahrung, globale Steuerdienstleistungen, Depot- und Treuhanddienstleistungen, Buchhaltung, Verwaltung sowie Transferagenturdienstleistungen. Zu den Technologie- und Betriebsmodelllösungen gehören: Infomediary Data Solutions und die BBH Direct-Plattform, um Interoperabilitätsherausforderungen in Betriebsmodellen mit offener Architektur zu bewältigen.

Über Braid LLC

Braid LLC ist eine Fintech-Tochtergesellschaft von Brown Brothers Harriman, die Experteninnovationen auf den breiteren Markt bringt. Braid wird von erfahrenen Fachleuten aus den Bereichen Finanzdienstleistungen und Technologie geleitet, die bereits in umfangreichen, komplexen und streng regulierten Umgebungen tätig waren. Braid LLC ist für die Entwicklung und den Vertrieb des Braid-Produkts verantwortlich.

1 Pilotprojekt in Zusammenarbeit mit BBH Investor Services, 2025

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