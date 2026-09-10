Die Projektionsmapping-Shows zu OTONABLUE und TTTTOKYO von ATARASHII GAKKO! feiern Premiere

Die Stadtverwaltung von Tokio zeigt ganzjährig Projektionsmapping-Shows am Tokyo Metropolitan Government Building. Mit Licht und Ton entstehen dabei vielfältige künstlerische Inszenierungen, die neue touristische Anziehungspunkte für das nächtliche Tokio schaffen sollen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260907326688/de/

With More Than 2,000 Visitors, ATARASHII GAKKO! and Morimoto of Tontsukatan Lead the Opening-Day Countdown

Seit Sonntag, 23. August, sind dort zwei neue Projektionsmapping-Arbeiten zu sehen: OTONABLUE, der Signature-Song der international erfolgreichen vierköpfigen Tanz- und Gesangsgruppe ATARASHII GAKKO!, sowie ihr neuester Titel TTTTOKYO.

Zum Auftakt fand eine Sonderveranstaltung mit ATARASHII GAKKO! und Morimoto von Tontsukatan als Gästen statt. Gemeinsam mit mehr als 2.000 Besuchern vor Ort zählten sie die Sekunden bis zur ersten Vorführung herunter.

Eindrücke vom Eröffnungstag von OTONABLUE und TTTTOKYO

Mehr als 4.000 Besucher am Eröffnungstag

Am 23. August dem Eröffnungstag der neuen Shows kamen mehr als 4.000 Menschen zur Tokyo Metropolitan Government Plaza, darunter Fans von ATARASHII GAKKO!, Touristen aus Japan und dem Ausland sowie Familien.

Besucher zeigten sich begeistert: "Besonders gut hat mir gefallen, wie der charakteristische Nackentanz aus OTONABLUE visuell umgesetzt wurde. Die Inszenierung hat einen sofort mitgerissen fast wie bei einem Live-Auftritt. Dass wir die allererste Vorführung gemeinsam mit den Mitgliedern der Gruppe erleben konnten, machte den Moment besonders unvergesslich." Auch TTTTOKYO kam gut an: "Die Show vermittelt ein enormes Tempo fast so, als würde man nachts durch Tokio rasen. Zu sehen, wie diese Dynamik auf der riesigen Fassade des Tokyo Metropolitan Government Building zum Leben erwacht, hat richtig Lust darauf gemacht, Tokio selbst bei Nacht zu erkunden."

Auf der gewaltigen Gebäudefassade erlebten die Besucher die beiden neuen Arbeiten und damit die Musik und Energie von ATARASHII GAKKO! in Dimensionen, wie sie nur das Tokyo Metropolitan Government Building bietet.

Eindrücke von der Veranstaltung am Eröffnungstag

ATARASHII GAKKO!, Morimoto von Tontsukatan und das Publikum zählen gemeinsam bis zur Premiere herunter

Bei der Veranstaltung am Eröffnungstag waren ATARASHII GAKKO! und Morimoto von Tontsukatan zu Gast. Auf dem Programm standen eine Gesprächsrunde, der Countdown zur ersten Vorführung und eine Fotosession. Im Gespräch sprachen die Gäste darüber, was sie an den neuen Bildern begeistert und was die Songs für sie besonders macht. Gäste und Publikum zählten gemeinsam die Sekunden bis zur ersten Vorführung herunter und sorgten damit vor Ort für gespannte Erwartung.

SUZUKA von ATARASHII GAKKO! erklärte: "Es macht mich unglaublich glücklich und bewegt mich sehr zu erleben, was wir bisher erreicht haben. Die Bilder sind so lebendig und fantasievoll, dass man fast glauben könnte, der Tag sei nicht mehr fern, an dem wir in einem UFO durch Tokio fliegen! Die Arbeit steckt voller Energie und trägt unsere Botschaft vom Tokyo Metropolitan Government Building hinaus in die Welt. Ich hoffe, dass sie bei allen gut ankommt."

MIZYU sagte: "Es war großartig, das Ganze vom besten Platz aus zu erleben. Nur hier kann man sehen, wie das Tokyo Metropolitan Government Building unseren typischen Nackentanz macht! Ob Fan oder nicht ich hoffe, dass alle vorbeikommen und es sich ansehen."

RIN ergänzte: "Ich freue mich riesig, dass die Textzeile 'Night Cruising under neon skies' hier zum Leben erwacht und ich ein Teil davon sein darf. Alle waren so begeistert wie bei einem Live-Auftritt! Beim nächsten Mal könnt ihr einfach mittanzen und die Show genießen!"

Gastmoderator Morimoto von Tontsukatan schloss die Veranstaltung mit den Worten: "Der Regen ließ genau im richtigen Moment nach besser hätten die Bedingungen nicht sein können. Es fühlte sich wirklich nach dem Beginn von etwas Legendärem an. Ich möchte es jetzt schon wieder sehen! Ich denke, langjährige Fans werden begeistert sein und nach dieser Show werden sicher noch viel mehr Menschen ATARASHII GAKKO! für sich entdecken."

Über ATARASHII GAKKO!

ATARASHII GAKKO! ist eine vierköpfige Tanz- und Gesangsgruppe, die den Geist der japanischen Jugend verkörpert und auf der internationalen Bühne immer wieder für Aufsehen sorgt. Bekannt ist die Gruppe für ihre mitreißenden Live-Auftritte mit Choreografien, die vollständig von den Mitgliedern selbst entwickelt werden. Ihr internationales Debüt gab sie 2021 über 88rising, ein globales Medienunternehmen, das asiatische Kultur einem weltweiten Publikum näherbringt.

Im Jahr 2023 eröffnete die Gruppe die renommierte japanische Silvestersendung NHK Kohaku Uta Gassen. Im folgenden Jahr war sie zu Gast beim Coachella, einem der größten Musikfestivals der Welt, und absolvierte eine Welttournee mit Stationen in 33 Städten in Europa, Asien, Nordamerika und Japan. Mit ihrem unverwechselbaren Stil und ihren elektrisierenden Auftritten begeistert die Gruppe weiterhin ein weltweites Publikum.

Auf einen Blick

OTONABLUE

HIGHLIGHT

Diese Projektionsmapping-Show ist inspiriert von OTONABLUE, einem der Signature-Songs von ATARASHII GAKKO!, und erweckt die unverwechselbare Welt des Songs zum Leben.

Zu ihrem glamourösen, vom Showa-Pop inspirierten Sound und einem modernen, energiegeladenen Rhythmus lässt die Show den viel beachteten Tanz der Gruppe mit den charakteristischen Kopfbewegungen über die Fassade des Tokyo Metropolitan Government Building ziehen.

So entsteht ein schillerndes, mitreißendes visuelles Erlebnis, in dem die Musik der Gruppe und ihr körperlicher Ausdruck von Individualität und Freiheit über die Architektur des Gebäudes hinwegfegen.

TTTTOKYO

HIGHLIGHT

In einer neuen Zusammenarbeit kommt TTTTOKYO, der neueste Tokio-Song von ATARASHII GAKKO!, ans Tokyo Metropolitan Government Building. Von ihrer Heimatstadt aus zieht die Gruppe weltweit immer größere Kreise. Während der mitreißende, temporeiche Sound des Songs erklingt, verschmelzen Lichter, Farben und Kultur Tokios zu immer neuen Eindrücken. So entfaltet sich die lebendige Welt des Songs in einer dynamischen visuellen Inszenierung über die Fassade des Tokyo Metropolitan Government Building. Das dynamische Projektionsmapping lässt die Energie der vier Mitglieder, die für Individualität und Freiheit stehen, durch das nächtliche Tokio fegen.

VORFÜHRUNGSZEITEN

Die Vorführungen finden den ganzen September über täglich statt.

Die aktuellen Vorführungszeiten finden Sie auf der offiziellen Website.

*Daneben werden weitere Projektionsmapping-Arbeiten gezeigt.

Überblick über das Projektionsmapping am Tokyo Metropolitan Government Building: TOKYO Night Light

Vorführungen: Täglich (außer bei schlechten Wetterbedingungen) *Absagen aufgrund von Taifunen oder anderen Unwettern werden auf der offiziellen Website und auf X bekannt gegeben. Projektionsfläche: Ostfassade des Tokyo Metropolitan Government Building No. 1 Zuschauerbereich: Tokyo Metropolitan Government Plaza (2-8-1 Nishi-Shinjuku, Shinjuku-ku, Tokio) Uhrzeiten: 18:30 Uhr 19:00 Uhr 19:30 Uhr 20:00 Uhr 20:30 Uhr 21:00 Uhr 21:30 Uhr (Diese Zeiten gelten im September. Den aktuellen Zeitplan finden Sie auf der Website.) Offizielle Website: https://tokyoprojectionmappingproject.jp/en/ Veranstalter: Stadtverwaltung von Tokio, Tokyo Projection Mapping Executive Committee Weitere Informationen: Bei dem Projekt wird auf umweltfreundliche Maßnahmen geachtet, unter anderem durch die Nutzung grüner Energie. Guinness World Records hat es offiziell als "The Largest Permanent Projection Mapping Display on a Building" anerkannt.

TOKYO Night Light wurde von Tripadvisor, einer der weltweit größten Plattformen für Reiseinformationen, mit dem Travelers' Choice Award 2026 ausgezeichnet.

Die Auszeichnung geht an die besten 10 Prozent der rund 8 Millionen Einträge auf Tripadvisor weltweit und basiert auf den Bewertungen von Reisenden.

Damit festigt TOKYO Night Light seinen Ruf als eine der führenden Touristenattraktionen Tokios.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

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Contacts:

TOKYO Night Light PR Office

(Leitung: Jishaku Inc. Kontakte: Nagasawa, Endo, Hamasaki)

E-Mail: pr@tokyo-night-and-light.jp

Telefon: +81-80-3601-6732 (Nagasawa)