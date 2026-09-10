Ein Radar mit geringem SWaP und Präzisionsverfolgung, das in die ferngesteuerten Waffenstationen PROTECTOR RS4 und RS6 integriert ist, um die Leistungsfähigkeit von der Erkennung bis zur Bekämpfung von Drohnen zu verbessern

Echodyne, Anbieter von Radarplattformen, gab heute bekannt, dass KONGSBERG sich für die MESA-Radarplattform von Echodyne für eine Reihe von Luft- und Oberflächenanwendungen entschieden hat. Zu den ersten Anwendungsfällen gehört die Integration des MESA-Radars in die ferngesteuerten Waffenstationen (RWS) PROTECTOR RS4 und PROTECTOR RS6 durch KONGSBERG. Damit werden die Präzisionsradardaten bereitgestellt, die erforderlich sind, um die weltweit am häufigsten eingesetzte RWS-Familie zu einem hochwirksamen Mittel zur Abwehr unbemannter Luftfahrzeuge (C-UAS) zu machen.

Bei dieser Lösung werden die bewährte Waffenstationsarchitektur und die Fähigkeiten zur kollaborativen Feuersteuerung von KONGSBERG mit dem kompakten Halbleiterradar von Echodyne kombiniert. Das Ergebnis ist ein skalierbarer Ansatz, mit dem statische, bemannte und unbemannte Plattformen mit hochpräzisen Erkennungs-, Verfolgungs- und Zielerfassungsdaten ausgestattet werden können, ohne dass dabei die Größen-, Gewichts- und Leistungsanforderungen erfüllt werden müssen, die üblicherweise mit leistungsstarken Radarsystemen mit elektronischer Strahlschwenkung verbunden sind.

"KONGSBERG hat durch jahrzehntelange Praxiserfahrung, diszipliniertes Engineering und enge Zusammenarbeit mit den Betreibern den Maßstab für ferngesteuerte Waffensysteme gesetzt", sagte Eben Frankenberg, CEO von Echodyne. "Die Integration des MESA-Radars verschafft der PROTECTOR-Familie die präzisen, stabilen und dauerhaften Zielverfolgungsdaten, die erforderlich sind, um das Feuerleitsystem zu steuern, die Zielerfassung aufrechtzuerhalten und entschlossen gegen sich schnell bewegende, schwer zu erkennende Drohnenbedrohungen vorzugehen. Ebenso wichtig ist, dass MESA diese Leistung in einem kompakten, softwaredefinierten Paket liefert, das sich auf eine große installierte Basis skalieren lässt und sich an die Entwicklung der Bedrohungslage anpassen kann."

Präzise Radardaten für die Feuerleitungskette

Die Qualität der Radarsignale ist für eine effektive Feuerleitung von grundlegender Bedeutung. Das MESA-Radar von Echodyne mit geringen SWaP-Werten liefert hochpräzise Daten zu Entfernung, Entfernungsänderung, Peilung und kinematischen Parametern und gewährleistet dabei die für die Berechnung und Ausführung einer Feuerlösung erforderliche Verfolgungsstabilität und -dauer. Durch die Stabilisierung und Ausrichtung des optischen Feuerleitsystems auf ein Ziel unterstützt das Radar die Waffenstation dabei, die Zielerfassung länger aufrechtzuerhalten, die Zeitspanne zwischen Erkennung und Beschuss zu verkürzen und die Trefferwahrscheinlichkeit bei agilen Bedrohungen mit geringem Radarquerschnitt zu verbessern.

Diese Präzision ist besonders wichtig, wenn PROTECTOR-Systeme programmierbare Luftdetonationsmunition einsetzen. Genaue Entfernungs- und Entfernungsänderungsmessungen unterstützen die zeitliche Abstimmung, die erforderlich ist, um die Wirkung der Munition genau an der richtigen Stelle in der Flugbahn des Ziels zu platzieren. Bei vernetzten Einsätzen kann ein kooperatives Suchradar oder ein anderer Sensor eine Zielspur an das mit Radar ausgestattete RWS weiterleiten. Das lokale MESA-Radar verfeinert und hält die Spur dann für die Feuerleitung aufrecht. Dieser Arbeitsablauf "Suchen, Anpeilen, Verfolgen, Angreifen" ermöglicht es verteilten Systemen, das Luftlagebild gemeinsam zu nutzen, Ziele zuzuweisen und Ziele schnell neu zuzuweisen, sobald Bedrohungen neutralisiert wurden.

Im Rahmen eines mehrjährigen Feldprogramms validiert

Echodyne und KONGSBERG haben mehrere Jahre damit verbracht, die radargestützte Lösung zu integrieren, zu testen und vorzuführen ganz im Sinne der Philosophie von KONGSBERG, die Leistungsfähigkeit im Einsatz unter Beweis zu stellen. Über die verschiedenen PROTECTOR-Integrationen hinaus untersuchen Echodyne und KONGSBERG weitere Einsatzmöglichkeiten für Hochleistungsradar bei Luft- und Oberflächenmissionen innerhalb des KONGSBERG-Portfolios. Die Unternehmen gehen davon aus, ihre gemeinsame technische Arbeit fortzusetzen, deren Schwerpunkt auf ausfallsicherer Sensorik, vernetzter Feuerleitung und skalierbarem Schutz vor sich rasch entwickelnden Bedrohungen liegt.

Echodyne und KONGSBERG werden vom 8. bis 11. September 2026 auf der 34. Internationalen Verteidigungsindustrieausstellung (MSPO) in Kielce, Polen, ausstellen.

Über Echodyne

Echodyne, das Radarplattform-Unternehmen, ist ein US-amerikanischer Innovator und Hersteller fortschrittlicher Radarlösungen für den Verteidigungs-, staatlichen und kommerziellen Markt. Die firmeneigene MESA-Architektur des Unternehmens stellt einen seltenen technologischen Durchbruch in der modernen Radartechnik und im Radardesign dar. Die innovative MESA-Technologie von Echodyne nutzt Standardmaterialien und -fertigungsverfahren, um die Stückkostenbarrieren für Hochleistungsradare zu durchbrechen. Das Ergebnis ist ein halbleiterbasiertes, exportfähiges kommerzielles Radar mit geringen SWaP-Werten und fortschrittlichen Softwarefunktionen, das außergewöhnliche Leistung, Datenintegrität und Lageerfassung bietet. Radarsysteme von Echodyne, darunter C-UAS- und Drohnenradare, werden von Systemlieferanten, Integratoren, Verteidigungslieferketten und Endnutzern in mehr als 40 Ländern eingesetzt. Weitere Informationen finden Sie unter: Echodyne.com.

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