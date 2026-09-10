Bewährter Vorreiter im Ökosystem soll die nächste Phase der FiRa-Einführung und -Innovation leiten

Das FiRa-Konsortium gab heute die Ernennung von Sunil Jogi zum Präsidenten bekannt ein bedeutender Meilenstein für das weitere Wachstum der Organisation. Durch Spezifikationen und Zertifizierungen auf Basis von IEEE 802.15.4 stärkt FiRa das globale Ökosystem für sichere, interoperable Entfernungsmessungs- und Ortungslösungen.

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Jogi ist eine angesehene Führungspersönlichkeit in der Funk- und Halbleiterbranche mit mehr als 25 Jahren Erfahrung. Im Laufe seiner Karriere hat er Innovationen vorangetrieben, globale Ökosysteme aufgebaut und die Zusammenarbeit innerhalb der Branche gefördert. Seine Ernennung spiegelt das Engagement von FiRa für kontinuierliches Wachstum und eine stärkere Abstimmung zwischen der Ultrabreitband-Branche (UWB) und der breiteren Funkbranche wider.

Jogi war zuvor Mitglied des FiRa-Vorstands und Co-Vorsitzender der Arbeitsgruppe "Anforderungen" und hat dabei mitgewirkt, die strategische Ausrichtung der Organisation sowie die Anforderungen an Anwendungsfälle zu gestalten.

"Sunil ist weithin anerkannt für seine Führungsqualitäten, seine strategische Weitsicht, sein technologisches Fachwissen und seine Fähigkeit, unterschiedliche Interessengruppen zusammenzubringen, um transformative Lösungen voranzutreiben", sagte Rias Al-Kadi, stellvertretender Vorsitzender des FiRa-Vorstands. "Seine Erfahrung mit Ökosystemen, sein langjähriges Engagement im Konsortium und sein Bekenntnis zur Zusammenarbeit machen ihn zur idealen Besetzung, um die Reichweite und den Einfluss von FiRa auszubauen. Der Vorstand freut sich darauf, gemeinsam mit Sunil das nächste Kapitel der Innovation und Marktakzeptanz zu gestalten."

Bevor er Präsident von FiRa wurde, hatte Jogi während seiner 19-jährigen Karriere bei NXP Semiconductors, einem FiRa-Sponsorenmitglied, verschiedene Führungspositionen inne, darunter die des Direktors für UWB-Marketing und Produktmanagement. Er trug dazu bei, UWB von der frühen Entwicklungsphase bis zur groß angelegten kommerziellen Einführung voranzubringen, und arbeitete dabei weltweit mit Geräteherstellern, Plattformanbietern, Normungsorganisationen und Regulierungsbehörden zusammen.

"Es ist mir eine Ehre, in einer für UWB so wichtigen Zeit als Präsident des FiRa-Konsortiums zu fungieren", sagte Jogi. "FiRa hat eine entscheidende Rolle dabei gespielt, UWB von einer vielversprechenden Technologie zu einer vertrauenswürdigen Grundlage für sichere, präzise und kontextbezogene Anwendungen zu entwickeln. Ich freue mich darauf, gemeinsam mit unseren Mitgliedern, dem Vorstand und unseren Partnern Innovationen voranzutreiben, die Interoperabilität zu stärken, neue Anwendungsfälle zu erschließen und die weltweite Verbreitung von FiRa auszuweiten."

Als Präsident wird Jogi die technischen Spezifikationen, Zertifizierungsprogramme, die Zusammenarbeit mit Regulierungsbehörden und die Ökosystem-Initiativen des Konsortiums leiten und so den weltweiten Einsatz sicherer, interoperabler FiRa-fähiger Lösungen unterstützen.

Über das FiRa Consortium

Das FiRa-Konsortium ist eine mitgliederorientierte Organisation, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Art und Weise, wie wir mit unserer Umgebung interagieren, zu verändern, indem sie mithilfe der sicheren Feinortungs- und Positionsbestimmungsfunktionen der Ultra-Wideband-Technologie (UWB) eine präzise Standortbestimmung für Menschen und Geräte ermöglicht. FiRa erreicht dies durch die Förderung der Entwicklung technischer Spezifikationen und Zertifizierungen, das Eintreten für wirksame Vorschriften und die Definition einer breiten Palette von Anwendungsfällen. Um mehr über die FiRa-Technologie und das Konsortium zu erfahren, besuchen Sie www.firaconsortium.org.

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