Die Plattform übertrifft das ursprüngliche Kapitalbeschaffungsziel von 3 Milliarden US-Dollar, was die breite institutionelle Nachfrage nach Infrastrukturkrediten widerspiegelt

EIG, ein führender institutioneller Investor in den globalen Energie- und Infrastruktursektoren, gab heute den endgültigen Abschluss des EIG Senior Infrastructure Debt Fund VI ("SIDF VI") mit einem Volumen von 1,9 Mrd. US-Dollar bekannt, was fast dem Doppelten des Volumens des Vorgängerfonds entspricht. Zusammen mit den 2,1 Mrd. US-Dollar, die für Einzelinvestorenvehikel zugesagt wurden, übersteigt dies das ursprüngliche Ziel der Strategie von 3 Mrd. US-Dollar und spiegelt die starke Nachfrage von Anlegern wider, die ein maßgeschneidertes und unbefristetes Engagement in vorrangigen Infrastrukturkrediten suchen.

Seit seiner Auflegung im Juli 2024 hat der SIDF VI bereits rund 1 Milliarde US-Dollar in 16 Investitionen zugesagt, was die starken eigenen Akquisitionsfähigkeiten widerspiegelt.

Der SIDF VI strebt direkt akquirierte, vorrangig besicherte Anleiheinvestitionen in einem breiten Spektrum von Sektoren an, darunter Stromerzeugung, erneuerbare Energien, Infrastruktur für die Energiewende, Midstream und andere kritische Infrastruktur, wobei der Schwerpunkt auf Chancen in den Vereinigten Staaten und Europa liegt. Die Strategie stützt sich auf die langjährigen Beziehungen von EIG zu Sponsoren, Entwicklern, Infrastrukturbetreibern und Unternehmenspartnern, um weltweit Investitionsmöglichkeiten zu erschließen und zu strukturieren.

"Wir glauben, dass wir in einen der bedeutendsten Investitionszyklen im Bereich der energiebezogenen Infrastruktur seit Jahrzehnten eintreten. Die starke Unterstützung für den SIDF VI zeigt, dass Investoren zunehmend die entscheidende Rolle erkennen, die privates Kapital bei der Finanzierung der Energie-, Strom- und Infrastruktursysteme spielen wird, die die Grundlage moderner Volkswirtschaften bilden. Wir sind dankbar für das Vertrauen, das unsere Investoren in EIG gesetzt haben, und werden uns auch weiterhin dafür einsetzen, ihr Kapital diszipliniert zu verwalten", sagte R. Blair Thomas, Chief Executive Officer von EIG.

"Wir freuen uns, SIDF VI mit starker Unterstützung durch einen globalen Investorenstamm abzuschließen, und sind ermutigt durch das, was die Plattform bereits erreicht hat", sagte Andrew Ellenbogen, Präsident von EIG und CEO von EIG Credit Management. "Die Kombination aus erheblichen Zusagen sowohl für den Fonds als auch für unsere Einzelinvestorenvehikel, einschließlich Evergreen-Strukturen, unterstreicht den Wunsch der Investoren nach flexiblen Möglichkeiten, an die Strategie heranzutreten. Das Tempo der Kapitalverwendung seit dem Start spiegelt sowohl die Bandbreite der Investitionsmöglichkeiten wider, die wir im Energie- und Infrastrukturbereich sehen, als auch die Stärke der Origination-Plattform, der Beziehungen und der Underwriting-Disziplin von EIG."

"Das Wachstum der Energienachfrage, die Elektrifizierung und die Modernisierung der Stromnetze führen gemeinsam zu einem erheblichen Kapitalbedarf. Unserer Ansicht nach entsteht dadurch eine einmalige Chance im Bereich der Infrastrukturkredite. Da der Finanzierungsbedarf weiter wächst und traditionelle Kapitalgeber zunehmend eingeschränkt sind, können private Kredite eine immer wichtigere Rolle bei der Finanzierung kritischer Energie- und Infrastrukturanlagen weltweit spielen", sagte Rob Johnson, Präsident und Chief Investment Officer von EIG Credit Management.

Die Direct-Lending-Plattform fand starke Unterstützung sowohl bei bestehenden als auch bei neuen Investoren in Nordamerika, Europa, im asiatisch-pazifischen Raum und im Nahen Osten, was die breite institutionelle Nachfrage nach Kreditstrategien im Energie- und Infrastrukturbereich widerspiegelt. Zu den Investoren zählen staatliche und betriebliche Pensionskassen, Staatsfonds, Versicherungsgesellschaften, Finanzinstitute, Vermögensverwalter, Stiftungsfonds, Stiftungen und andere institutionelle Anleger.

Kirkland Ellis LLP stand EIG rechtlich beratend zur Seite, Campbell Lutyens fungierte als Platzierungsagent und die Scotiabank fungierte als Strukturierungsagent für den Feeder-Fonds mit gerateter Anleihe im Zusammenhang mit der Gründung und Kapitalbeschaffung von SIDF VI.

Für weitere Informationen zum Fonds wenden Sie sich bitte an investorrelations@eigpartners.com.

Über EIG

EIG ist ein führender institutioneller Investor in den globalen Energie- und Infrastruktursektoren mit einem verwalteten Vermögen von 27,1 Milliarden US-Dollar (Stand: 30. Juni 2026). EIG ist auf private Investitionen in Energie und energiebezogene Infrastruktur auf globaler Ebene spezialisiert. In seiner 44-jährigen Geschichte hat EIG über 55 Milliarden US-Dollar in den Energiesektor investiert über 429 Projekte oder Unternehmen in 44 Ländern auf sechs Kontinenten. Zu den Kunden von EIG zählen viele der führenden Pensionskassen, Versicherungsgesellschaften, Stiftungen und Staatsfonds in den USA, Asien und Europa. EIG hat seinen Hauptsitz in Washington, D.C., und unterhält Niederlassungen in Houston, London, Sydney, Rio de Janeiro, Hongkong und Seoul. Weitere Informationen finden Sie auf der Website von EIG unter www.eigpartners.com.

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