Der nächste Umbruch ist da! Die Industrie steht vor einer radikalen Transformation, da Künstliche Intelligenz etablierte Marktstrukturen in Rekordgeschwindigkeit aufbricht. Industrie-Unternehmen und Dienstleister müssen sich jetzt gleichermaßen anpassen, um im globalen Wettbewerb nicht den Anschluss zu verlieren. Dabei steht der deutsche Traditionshersteller VW massiv unter Zugzwang, seine Digitalisierung voranzutreiben und Softwareprobleme endlich zu lösen. Besonders dynamisch zeigt sich der Markt für Elektromobilität, der längst von hochentwickelten Algorithmen gesteuert wird. Der chinesische Gigant BYD demonstriert eindrucksvoll, wie vertikale Integration und intelligente Produktion zu beispiellosen Marktanteilen führen. Doch auch der Premium-Konkurrent NIO schläft nicht und setzt Maßstäbe bei der Vernetzung von Fahrzeugen sowie autonomen Fahrsystemen. Weiterhin drängen sich innovative Rohstoff-Akteure wie Strategic Resources in den Fokus, welche eine entscheidende Rolle in der KI-gestützten Wertschöpfungskette spielen wollen. Die Spannweite geht von traditioneller Industrie über die digitale Disruption bis in den Beschaffungsbereich. Ein sehr interessantes Betätigungsfeld für dynamische Investoren.
Enthaltene Werte: CA86277X3XXX,US62914V1061,CNE100000296,DE0007664039Den vollständigen Artikel lesen ...
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