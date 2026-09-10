Wie verteilen Anleger 2026 ihr Kapital auf die wichtigsten Wertspeicher unserer Zeit? Da ist zum einen das digitale Gold Bitcoin, das nicht endlos geschürft werden kann. Zum anderen gibt es das physische Gold aus der Erde, das seit jeher als sicherer Hafen gilt und dessen Preis zuletzt genau wie der der Bitcoin wieder deutlich geklettert ist. Zu guter Letzt wäre da noch das schwarze Gold Öl, das spätestens seit dem Iran-Konflikt wieder im Fokus steht. Wer heute klug investiert, kann nicht alles auf eine einzige Karte setzen, sondern sollte diversifizieren. Wir sehen uns mit Strategy, Desert Gold und ExxonMobil jeweils ein Unternehmen aus jedem Bereich genauer an.Den vollständigen Artikel lesen ...
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