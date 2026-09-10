Osnabrück (ots) -Osnabrück. Die Schweizer Komikerin Hazel Brugger äußert Interesse an einer Übernahme des Show-Klassikers "Wetten, dass ..?". "Ich würde das natürlich gern machen", sagte die 32-Jährige der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (noz) und kündigte gleich ein neues Konzept an: "Diese ganzen Promis auf dem Sofa - das bräuchte ich nicht. Vor allem nicht das Sofa. Ich würde einfach einen gemütlichen Sessel haben. Auf den können wir uns alle setzen, und wenn kein Platz mehr ist, kommt keiner mehr rein."Bei den Wetten wünschte Brugger sich mehr Spleens und Kuriosa: "Die Wetten sind mir nicht verrückt genug", sagte sie im noz-Interview. "Die Leute müssten wissen: Jetzt, wo die Hazel moderiert, muss ich mich für mein wahres Talent nicht schämen. Ich kann zugeben, was für bizarre Sachen ich in meiner Freizeit mache, und ich kann es als Wette anbieten."Unter Brugger würde die Sendung deshalb mehr Klopapier und weniger Bagger bringen: "Ich finde es schön, wenn Leute sich für was Verrücktes begeistern und damit dann auch in anderen Leuten Begeisterung auslösen", so die 32-Jährige. "Bei 'Wetten, dass ..?' hat mal einer Klopapier gegessen und am Geschmack erkannt, welche Marke das ist. Das fand ich super."Unter ihrer Führung solle die Show "weniger glamourös als zu Gottschalks Zeiten" ausfallen, so Brugger. Fürs erste sei sie allerdings froh mit der Wahl der Kaulitz-Zwillinge, die die Sendung im Dezember präsentieren. Brugger: "Ich glaube, das wird cool."Augenzwinkernd deutete die Comedienne eine Mitwirkung schon in der Kaulitz-Show an. "Wer sagt denn, dass ich bei 'Wetten, dass ..?' nicht dabei bin?, fragte sie anspielungsreich. Auf die Nachfrage nach einer Teilnahme gab Brugger sich rätselhaft: "Das darf ich nicht sagen."Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Original-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/58964/6349120