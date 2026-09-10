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Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SILVER LAKE - Die Private-Equity-Gesellschaft Silver Lake will zwei französische Softwareunternehmen zu einer Einheit im Wert von mehr als 10 Milliarden Euro fusionieren, um die Auswirkungen der KI auf den Sektor auszugleichen und einen nationalen Champion zu schaffen. Die in Kalifornien ansässige Buyout-Gruppe werde am Mittwoch ihre Pläne ankündigen, Cegid und Silae zu einem europäischen Unternehmen mit einem Jahresumsatz von 1,6 Milliarden Euro zu fusionieren, das Buchhaltungs-, Personal- und andere Unternehmensdienstleistungen anbietet, sagten Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Laut einem der Informanten wird der Zusammenschluss auch damit begründet, dass eine größere Gruppe letztendlich leichter in Europa an die Börse gebracht werden könnte. (Financial Times)

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September 10, 2026 00:27 ET (04:27 GMT)

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