DJ PRESSESPIEGEL/Zinsen, Konjunktur, Kapitalmärkte, Branchen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

FINANZBILDUNGSSTRATEGIE - Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) will das Wissen der Bürgerinnen und Bürger, insbesondere von Jüngeren, Frauen und Menschen mit geringeren Einkommen, über Geldanlage, Altersvorsorge und Finanzsystem durch eine Finanzbildungsstrategie stärken. Dazu liegt der "Rheinischen Post" (Donnerstag) ein Hintergrundpapier zur gemeinsamen Finanzbildungsstrategie vor. Die Ressortabstimmung werde dazu jetzt eingeleitet, ein Kabinettsbeschluss solle folgen. Dem Papier zufolge sind in sieben Handlungsfeldern über 30 neue Maßnahmen vorgesehen. "Dazu gehören die bereits beschlossene Frühstartrente, die gesetzliche Kapitalrente und das Altersvorsorgedepot", heißt es in dem Papier. (Rheinische Post)

INVESTITIONEN - Die Vereinigten Arabischen Emirate stellen im Kontext des Staatsbesuchs von Präsident Scheich Mohammed bin Zayed Al Nahyan ab Donnerstag Milliardeninvestitionen in die deutsche Wirtschaft in Aussicht. "Während dieser drei Tage werden voraussichtlich 40 bis 45 Vereinbarungen zwischen Regierungen und Unternehmen unterzeichnet - mit Investitionen in Milliardenhöhe in die deutsche Wirtschaft und, umgekehrt, Chancen für deutsche Unternehmen in den Emiraten", sagte die Staatsministerin im Außenministerium der VAE Lana Nusseibeh der Zeitung Welt. Unter anderem sei die Bundesrepublik führend bei Technologie, Innovation und sauberer Energie, sagte Nusseibeh. Bei dem anstehenden ersten Besuch eines Staatschefs der VAE wollten die Emirate die Beziehungen zu Deutschland zu einer strategischen Partnerschaft ausbauen. (Welt)

IWF - Der IWF hat den führenden Kandidaten für den Posten seines neuen Chefökonomen Kreisen zufolge in letzter Minute fallen gelassen, nachdem bekannt wurde, dass er sich kritisch über die Wirtschaftspolitik der Trump-Regierung geäußert hatte. Der in Washington ansässige IWF bereitete demnach gerade eine Ankündigung vor, dass Ricardo Reis, Professor an der London School of Economics, Anfang dieses Sommers die Leitung der Forschungsabteilung und die Position des wirtschaftlichen Beraters übernehmen sollte, als er plötzlich einen Rückzieher machte. Die kurzfristige Änderung wurde durch frühere Äußerungen von Reis ausgelöst, mit denen er die Handelszölle von US-Präsident Donald Trump kritisierte, wie drei mit der Angelegenheit vertraute Personen der FT berichteten. (Financial Times)

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September 10, 2026 00:29 ET (04:29 GMT)

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