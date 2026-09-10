Frankfurt (ots) -Der ehemalige DB Systel Top-Manager erweitert das Beratungsangebot für Digitalisierung, Transformation und operative Exzellenz in einer Branche unter massivem Veränderungsdruck.Die Management- und Technologieberatung BearingPoint baut ihre Beratungsexpertise im Bereich Transportation & Logistics weiter aus. Mit Marcus Holzapfel übernimmt seit 1. September 2026 ein ausgewiesener Experte für Digitalisierung, IT-Transformation und strategische Unternehmensentwicklung die Funktion als Director.Die Transport- und Logistikbranche steht vor tiefgreifenden Umbrüchen. Unternehmen müssen steigende Kundenerwartungen, anhaltenden Effizienzdruck, Fachkräftemangel, den Einsatz neuer Technologien wie Künstliche Intelligenz, den Ausbau digitaler Plattformen sowie steigende Anforderungen an Resilienz und Nachhaltigkeit gleichzeitig bewältigen. Hinzu kommen komplexe Transformationsvorhaben rund um Digitalisierung, operative Exzellenz und die Modernisierung geschäftskritischer IT-Landschaften.Vor diesem Hintergrund investiert BearingPoint gezielt in den Ausbau seiner Branchenkompetenz. Mit Marcus Holzapfel stärkt das Unternehmen insbesondere seine Beratungsleistungen an der Schnittstelle von Business, Technologie und Transformation.Expertise aus mehr als 20 Jahren Mobilitäts- und LogistikpraxisMarcus Holzapfel verfügt über langjährige Erfahrung in den Bereichen Digitalisierung, IT-Transformation, operative Steuerung und strategische Unternehmensentwicklung. Seine Expertise reicht von der Entwicklung zukunftsorientierter Geschäftsmodelle über die Steuerung großer Technologie- und Transformationsinitiativen bis hin zum Aufbau nachhaltiger Kunden- und Partnernetzwerke. Zudem gilt er als ausgewiesener Experte für die Verbindung von technologischer Innovation und operativer Umsetzung. Vor seinem Wechsel zu BearingPoint war Marcus Holzapfel mehr als zwei Jahrzehnte in verschiedenen Führungspositionen innerhalb des Deutsche-Bahn-Konzerns tätig. In seinen Führungsfunktionen steuerte er große Organisationseinheiten mit geschäftskritischen Digitalisierungs- und Technologieprojekten für den Personen- und Güterverkehr, verantwortete signifikante Umsatzvolumina und führte zahlreiche interdisziplinäre Teams in einem dynamischen und anspruchsvollen Umfeld. Darüber hinaus war er maßgeblich an der strategischen Weiterentwicklung von Leistungsportfolios, dem Aufbau langfristiger Kunden- und Partnerbeziehungen sowie der Einführung unternehmensweiter Steuerungs- und Zielsysteme beteiligt."Die Mobilitäts- und Logistikbranche befindet sich in einer historischen Transformationsphase. Unternehmen müssen ihre Geschäftsmodelle, Prozesse und Technologien gleichzeitig weiterentwickeln und dabei Effizienz, Resilienz und Kundennutzen steigern. Mit Marcus Holzapfel gewinnen wir einen ausgewiesenen Branchenexperten, der strategische Transformationsprogramme nicht nur konzipiert, sondern auch in hochkomplexen Organisationen erfolgreich umgesetzt hat. Seine Erfahrung wird unseren Kunden helfen, die Herausforderungen der kommenden Jahre erfolgreich zu meistern", sagt Ludwig Haas, Partner Transportation & Logistics bei BearingPoint."Ich freue mich sehr, das Leistungsangebot des Bereichs Transportation & Logistics bei BearingPoint künftig mitzuprägen. Die Anforderungen an Mobilitäts- und Logistikunternehmen verändern sich rasant. Und genau deshalb werden Digitalisierung, eine datengetriebene Steuerung und der Einsatz moderner Plattformen sowie Künstlicher Intelligenz erfolgskritisch für Unternehmen und eröffnen gleichzeitig enorme Chancen. Gemeinsam mit unseren Kunden möchten wir diese Potenziale erschließen und die Transformation ihrer Geschäfts- und IT-Landschaften erfolgreich vorantreiben", führt Marcus Holzapfel aus.Mit dem Neuzugang unterstreicht BearingPoint seinen Anspruch, Unternehmen der Transport- und Logistikbranche bei der Bewältigung ihrer zentralen Zukunftsaufgaben ganzheitlich zu unterstützen - von der Strategie über die Transformation bis zur erfolgreichen Umsetzung. Der Ausbau des Teams ist Teil der Wachstumsstrategie von BearingPoint und stärkt die Position des Unternehmens als führender Beratungspartner für die digitale und nachhaltige Transformation der Mobilitäts- und Logistikbranche.Über BearingPointBearingPoint ist eine unabhängige Management- und Technologieberatung mit europäischen Wurzeln und globaler Reichweite, die Unternehmen mithilfe moderner Technologien transformiert. Wir unterstützen Unternehmen bei der Transformation, indem wir fundiertes Branchenwissen mit starken Kompetenzen in Strategie, Geschäftsprozessen, Technologie und KI kombinieren. Unsere Beraterteams arbeiten dabei in unterschiedlichsten Industrien - immer nah am Kunden. Spezialisierte SAP- und Microsoft-Einheiten, ein starker Fokus auf KI sowie ergebnisorientierte Softwarelösungen ermöglichen maßgeschneiderte, innovative Lösungen für die Herausforderungen unserer Kunden.Zu BearingPoints Kunden gehören viele der weltweit führenden Unternehmen und Organisationen. Das globale Netzwerk von BearingPoint mit mehr als 15.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unterstützt Kunden in über 70 Ländern und engagiert sich gemeinsam mit ihnen für einen messbaren und langfristigen Geschäftserfolg.BearingPoint gehört zu den TIME World's Best Companies und den Forbes World's Best Employers. Das Unternehmen ist zudem eine zertifizierte B Corporation, die hohe soziale und ökologische Standards erfüllt.Weitere Informationen:Homepage: www.bearingpoint.com (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rC-2FFQVWeXkAqxCuQiIEJ7xsQEArr-2BOIcEMdMrAvmWr-2F28wpgz_s5gmUaXnpBI9f9l8YBVaDFZT641HO5UrmJQkdX5UR7QTNQGpKbxS-2BzGzIpA8DtmvQ0jIucSmJJafeTV1P3kq03ogOD6sY03pgQY-2BDKv-2BRiJhlNIAvQc2iJw3gx2V4pnmTzgnZ9MrLSe7CilciNAuWWuSH3modSZcKswiuNWLza1RCHwGodK3Uu2NfrIpvQBpUiab0sdiCzDL-2FV1gnSGsc5rwx4VTPicYN8y755-2Fvvyet47nEMecUF0K2zQ8lo-2FE9h74-2BlvLSXgJ2JvoX7UoDDfHXlUET7bHHSOsSoSs174OK-2BipJ-2BWFI-2FjYRNMg0i3I2FsQOSgCnbAI7HIQZdshgNQaEalWLYE4KUAVCaAPx8Ro-3D)LinkedIn: www.linkedin.com/company/bearingpoint (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.b00YhNV2Nr0-2BaZn7eVNAdeTwB-2BTwLWAoGPfORV47TjfdtU1uBbtYrPV8s5SrvaetQETKCej5TTci-2FfzTRAQo0Q-3D-3DE5FP_s5gmUaXnpBI9f9l8YBVaDFZT641HO5UrmJQkdX5UR7QTNQGpKbxS-2BzGzIpA8DtmvQ0jIucSmJJafeTV1P3kq03ogOD6sY03pgQY-2BDKv-2BRiJhlNIAvQc2iJw3gx2V4pnmTzgnZ9MrLSe7CilciNAuWWuSH3modSZcKswiuNWLza1RCHwGodK3Uu2NfrIpvQBpUiab0sdiCzDL-2FV1gnSGsc2ATohw25TU68GjIo2D3b9nJW9rn4Fxds2tdhmyNipnSBHwDwW9qqgY7RvoM8BJJSXyNrLhm-2BZz6Yo8TmjOEpXqKsWu-2FR1rIsTfieM09HLt-2FyFiXARX6vFbOKLwRdD2XOPhOAB5ZrZnF4dshVuRJSgY-3D)Instagram: https://www.instagram.com/bearingpoint_dach (https://u7061146.ct.sendgrid.net/ls/click?upn=u001.gqh-2BaxUzlo7XKIuSly0rCzWR-2F0qHkNN-2BN6NNSIgRxu-2B5iep1ZphWy-2FMzQez6xgoA3FjKNYPXhVB0uKyfhbeVag-3D-3Df7XZ_s5gmUaXnpBI9f9l8YBVaDFZT641HO5UrmJQkdX5UR7QTNQGpKbxS-2BzGzIpA8DtmvQ0jIucSmJJafeTV1P3kq03ogOD6sY03pgQY-2BDKv-2BRiJhlNIAvQc2iJw3gx2V4pnmTzgnZ9MrLSe7CilciNAuWWuSH3modSZcKswiuNWLza1RCHwGodK3Uu2NfrIpvQBpUiab0sdiCzDL-2FV1gnSGscztrrkcQ8UbEPRKJEFXjfuBVHW3pQGigsTbiJybJPoJR536KLRq51K8Qik72yHhKGRtbw10zdku4aoBGya1t4hb2fQkc8lY31-2B3gm9XSpJBSUjOuZqMSuJQh7bTop6y8uQxJcmYHB5Svx8OijN-2BGk74-3D)Pressekontakt:Alexander BockGlobal Senior Manager CommunicationsTel: +49 89 540338029E-Mail: alexander.bock@bearingpoint.comOriginal-Content von: BearingPoint GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/68073/6349134