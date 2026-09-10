Berlin (ots) -WELT-Chefreporter Ibrahim Naber ist am 9. September 2026 mit dem Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Beste Moderation / Einzelleistung Information" ausgezeichnet worden. Die Jury würdigt damit seine kontinuierliche Berichterstattung aus dem ukrainischen Kriegsgebiet.Naber berichtet seit Beginn der russischen Invasion im Jahr 2022 von den umkämpften Frontlinien sowie über die zivilen Auswirkungen des Ausnahmezustands. Die journalistische Arbeit im Kriegsgebiet erfolgt unter fortwährendem Risiko. Im Herbst 2025 wurden Naber, sein Produzent und sein Kameramann bei der Recherche durch einen russischen Drohnenangriff verwundet.In seiner Laudatio sagte ZDF-Moderator Markus Lanz: "Du hast mir erzählt, wie sich der Krieg verändert hat, wie sich der gesamte Charakter von Krieg verändert hat, was das mit uns als Gesellschaft macht. Du wärst dabei fast gestorben, du hast den Tod unmittelbar erlebt. Was dich so besonders macht - du bist immer geblieben. Ich habe gesehen, dass der letzte Einschlag in dir etwas verändert hat. Ich habe auch die Angst in deinen Augen gesehen. Ich habe gemerkt, okay, das kann man noch eine Weile machen, aber vielleicht nicht mehr ewig. Du hast es selbst offen erzählt. Mich hat es bewegt, wie du trotzdem bleibst. Man könnte fragen, warum macht man das, warum setzt man sich der Gefahr aus. Die Antwort ist einfach: Weil im Krieg die Wahrheit als Erstes stirbt. Und es braucht Leute wie dich, die unkorrumpierbar, ohne große Show, ohne Theater erzählen, was ist. Auf beiden Seiten. Die unvoreingenommen berichten."Ibrahim Naber, WELT-Chefreporter: "Ich bin unglaublich glücklich und dankbar für die Auszeichnung mit dem Deutschen Fernsehpreis. Diese Auszeichnung gilt auch der Redaktion und meinen ukrainischen Teamkollegen Ivan und Viktor, die bei unzähligen Fronttrips so viel für unsere Reportagen riskiert haben. Ich verstehe den Deutschen Fernsehpreis als Auftrag, mit unserer Berichterstattung weiterzumachen."Helge Fuhst, WELT-Chefredakteur: "Wenn Desinformation und Verzerrung gezielt als Waffen eingesetzt werden, ist verifizierte Berichterstattung von der Front das korrektive Moment, für das es den Journalismus gibt. Ibrahim Naber und sein Team riskieren ihr Leben für Informationen und Klarheit, um den Menschen die Wahrheit in der Ukraine greifbar zu machen."Pressekontakt:Kritsanarat KhunkhamDirector Communications PREMIUM-GRUPPEkritsanarat.khunkham@axelspringer.com030 2591 77608Original-Content von: WELT, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/59680/6349132