Solana Prognose am 9. September 2026 zeigt SOL im Kampf um die 105-Dollar-Marke

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Die Solana Prognose steht am 9. September 2026 unter Druck, denn SOL notiert bei rund 104 Dollar und damit direkt an der Entscheidungslinie. Vor wenigen Wochen sprang der Kurs noch von 70 auf 109,65 Dollar. Gleichzeitig brachen die wöchentlichen Zuflüsse in die Solana-ETFs um 96 Prozent ein. Das Netzwerk meldet Rekordzahlen bei tokenisierten Werten, doch das große Kapital bleibt aus. Hält SOL die Marke von 103 Dollar oder folgt der Rutsch in Richtung 98 Dollar? Die Antwort entscheidet, wie viel von der Rallye im September übrig bleibt.

Solana Prognose zwischen 400.000 RWA-Haltern und einbrechenden ETF-Zuflüssen

Die Solana Prognose hängt am Mittwoch an einer einzigen Marke. SOL wird bei etwa 104 Dollar gehandelt, rund 0,6 Prozent tiefer als am Vortag, bei einem Börsenwert von knapp 61 Milliarden Dollar. Der Drehpunkt liegt bei 104,29 Dollar, der Widerstand bei 105,67 Dollar und die Unterstützung bei 103,39 Dollar. Der Angst-und-Gier-Index steht bei 66 Punkten und damit im Bereich der Gier. Der jüngste Sprung um mehr als 40 Prozent macht die aktuelle Ruhe verdächtig.

Für die Solana Prognose zählt vor allem, was auf der Blockchain selbst passiert. Die Zahl der Wallets mit tokenisierten realen Vermögenswerten überschritt am 8. September erstmals 400.000, nachdem es im Januar 2025 noch weniger als 10.000 waren. Am 9. September startete Transaction v1, ein Upgrade, das die maximale Größe einer Transaktion von 1.232 auf 4.096 Byte anhebt, wie CoinMarketCap berichtet. Die US-Börsenaufsicht führte SOL am 5. September offiziell als Kernwert für Krypto-Fonds.

Die Solana Prognose bekommt von der Kapitalseite dagegen Gegenwind, denn die wöchentlichen Nettozuflüsse der neun Solana-ETFs fielen von 153,87 Millionen Dollar auf 6,18 Millionen Dollar, wie Yahoo Finance unter Berufung auf SoSoValue meldet. Das verwaltete Vermögen liegt weiter bei rund 1,41 Milliarden Dollar.

Die Solana Prognose steht damit vor einem Widerspruch. Die Technik liefert, die Nutzung wächst, doch das frische Geld kommt langsamer als im August. SOL notiert außerdem noch immer rund 59 Prozent unter dem Rekordhoch von 253 Dollar. Bei 61 Milliarden Dollar Börsenwert kostet jedes weitere Prozent mehr Kapital als das Prozent davor, und daran ändert auch ein gutes Quartal nichts. Wer nach Verhältnissen sucht, in denen kleine Summen noch große Wirkung entfalten, schaut derzeit auf einen ganz anderen Teil des Marktes.

Pepeto baut die Börseninfrastruktur, bevor das Listing startet

Genau dort taucht Pepeto auf, ein Projekt, das den Vorverkauf nutzt, um schon vor dem Börsenstart eine vollständige Handelsinfrastruktur aufzubauen. Der Unterschied zur Solana Prognose liegt nicht in der Technik, sondern in der Größe der Ausgangsbasis. Was bei 61 Milliarden Dollar Börsenwert Milliarden an Zuflüssen benötigt, braucht in einem Vorverkauf nur einen Bruchteil davon.

Der Risikobewerter PepetoAI prüft jeden Handel, bevor auch nur ein Dollar bewegt wird. Weil das Risiko sichtbar ist, bevor Kapital gebunden wird, lässt sich die Positionsgröße bewusst wählen statt raten. Diese Position wandert anschließend über die Cross-Chain-Brücke des Projekts zwischen den Blockchains, ohne dass Gebühren und Reibung den Ertrag auffressen. Jeder Dollar wird also erst bewertet, dann bewegt und dann geschützt. Im Entwicklerteam sitzt der Ingenieur, der bereits den ursprünglichen Pepe-Start begleitet hat, und die feste Menge von 420 Billionen Token schließt eine spätere Verwässerung aus.

Vor der Eröffnung des Vorverkaufs hat die Prüfstelle SolidProof den vollständigen Code des Vertrags untersucht und bestätigt, dass die Struktur genau das leistet, was das Projekt beschreibt. Eingesammelt hat der Vorverkauf bereits mehr als 10 Millionen Dollar. Der Einstieg liegt bei 0,000000188 Dollar, während ein Listing an einer der großen Börsen für die kommenden Wochen erwartet wird. Zwischen dem Preis im Vorverkauf und dem Preis am ersten Handelstag liegt der Abstand, aus dem in früheren Zyklen ganze Depots entstanden sind. Diese Lücke könnte sich mit dem Listing schließen, und danach lässt sie sich nicht mehr öffnen.

Für Anleger, die den Anstieg von SOL verpasst haben, verschiebt sich damit die eigentliche Frage. Die Solana Prognose dreht sich um Prozente, dieser Teil des Marktes dreht sich um Vielfache. Pepeto liefert dafür die seltene Verbindung aus geprüftem Vertrag, fertigen Werkzeugen und einem Preis, der dem Markt noch voraus ist.

Fazit

Die Solana Prognose bleibt an der Marke von 103 Dollar aufgehängt, und selbst ein Ausbruch führt zunächst nur bis 109 Dollar. Ein Netzwerk dieser Größe bewegt sich in Prozenten, nicht in Vielfachen. Projekte, die diese Decke durchbrechen, starten dort, wo Shiba Inu startete, als aus 1.000 Dollar Millionenpositionen wurden. Pepeto bringt dafür mehr Struktur mit als die meisten Meme-Projekte, vom geprüften Vertrag bis zur festen Token-Menge. Die stärksten Einstiege eines Zyklus sind selten jene, über die lange nachgedacht wurde. Wer die offizielle Pepeto-Website vor dem Ende des Vorverkaufsfensters besucht, entscheidet sich zu einem Preis, den es danach nicht mehr gibt.

Klicken Sie hier, um die offizielle Pepeto-Website zu besuchen

Häufig gestellte Fragen

Wie sieht die Solana Prognose für 2026 aus?

Die Solana Prognose für 2026 nennt 109 Dollar als nächstes Ziel, solange SOL die Marke von 103,35 Dollar hält. Darunter droht der Bereich um 98,76 Dollar.

Was ist Pepeto und wo läuft der Vorverkauf?

Pepeto ist ein Meme-Coin mit eigener Handelsinfrastruktur, dessen Vorverkauf auf der offiziellen Pepeto-Website unter pepetocoin.com läuft. Der Vertrag wurde von SolidProof geprüft, und die Token-Menge bleibt bei 420 Billionen fest.