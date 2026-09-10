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Delivery Hero begrüßt John Woyton im Aufsichtsrat



10.09.2026 / 08:37 CET/CEST

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Delivery Hero begrüßt John Woyton im Aufsichtsrat Berlin, 10. September 2026 - Delivery Hero SE ("Delivery Hero" oder das "Unternehmen"), die weltweit führende lokale Lieferplattform, hat heute die Berufung von John Woyton in den Aufsichtsrat bekanntgegeben. John Woyton bringt mehr als zwei Jahrzehnte Erfahrung in den Bereichen Private Equity und M&A in den Branchen Technologie, Medien und Telekommunikation mit. Die Berufung erfolgt mit Wirkung zum 9. September 2026, seine Amtszeit läuft bis zum Ende der Hauptversammlung 2027. Woyton tritt als unabhängiges Aufsichtsratsmitglied die Nachfolge von Scott Ferguson an, der sein Amt niedergelegt hat, um sich anderen Verpflichtungen zu widmen. John Woyton wird sämtliche zuvor von Scott Ferguson gehaltene Positionen übernehmen, einschließlich der Sitze im Prüfungsausschuss (Audit Committee) und im Strategieausschuss (Strategy Committee). Kristin Skogen Lund, Vorsitzende des Aufsichtsrats, sagte: "Wir freuen uns sehr, John Woyton im Aufsichtsrat begrüßen zu dürfen. Seine umfangreiche Erfahrung als Investor und Unterstützer von Technologieunternehmen in Phasen des Wandels wird dem Gremium wertvolle Perspektiven für Delivery Heros nächstes Kapitel eröffnen. Zugleich danken wir Scott Ferguson für seinen wertvollen Beitrag in den vergangenen zwei Jahren und wünschen ihm alles Gute." John Woyton begann seine Karriere als Investment-Banking-Analyst, bevor er in den Private-Equity-Bereich bei The Carlyle Group wechselte. 2008 kam er zu Advent International, wo er fast zwölf Jahre lang als Leiter des TMT-Sektorteams und Partner tätig war und zahlreiche Investitionen, Buyouts und strategische Transaktionen betreute. Von 2021 bis 2024 war er Mitglied des Senior Leadership Teams und Managing Director bei H.I.G. Capital. 2025 war er Mitgründer von Covalent Equity Partners, einer auf Technologie fokussierten Private-Equity-Gesellschaft, die Unternehmen in der KI-Ära unterstützt. John Woyton besitzt sowohl die US-amerikanische als auch die britische Staatsbürgerschaft. John Woyton ergänzte: "Nur wenige Unternehmen haben die globale Größe und Reichweite aufgebaut, die Delivery Hero in etwas mehr als einem Jahrzehnt erreicht hat. Das Unternehmen ist in einer Branche tätig, die sich weiterhin rasant entwickelt und erhebliche Chancen bietet. Ich freue mich darauf, meine Erfahrung in den Bereichen Technologie, Investment und M&A in den Aufsichtsrat einzubringen und gemeinsam an den nächsten Schritten zu arbeiten." ÜBER DELIVERY HERO Delivery Hero ist die weltweit führende lokale Lieferplattform, die ihren Dienst in rund 65 Ländern in Asien, Europa, Lateinamerika, dem Nahen Osten und Afrika anbietet. Das Unternehmen startete 2011 als Lieferdienst für Essen und betreibt heute seine eigene Logistik auf vier Kontinenten. Darüber hinaus leistet Delivery Hero Pionierarbeit im Bereich des Quick-Commerce, der nächsten Generation des E-Commerce, mit dem Ziel, Lebensmittel und Haushaltswaren in weniger als einer Stunde - häufig in 20 bis 30 Minuten - zum Kunden zu bringen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Berlin, Deutschland, ist seit 2017 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert und Teil des Börsenindex MDAX. Weitere Informationen: www.deliveryhero.com PRESSEKONTAKT

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