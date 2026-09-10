Koblenz (ots) -Vom Arbeiten in der Spitzengastronomie bis zum Aufbau eines Millionenvermögens an der Börse: Florian Sondershausens Karriere verlief alles andere als gewöhnlich. Statt dauerhaft in der Gastronomie zu bleiben, begann er, sich intensiv mit Finanzmärkten und wirtschaftlichen Zusammenhängen auseinanderzusetzen - und machte daraus schließlich seinen neuen beruflichen Schwerpunkt."In der Sterneküche habe ich gelernt, dass Erfolg aus Vorbereitung, Disziplin und einem klaren System entsteht. An der Börse ist es nicht anders: Wer emotional und ohne Strategie handelt, wird langfristig kaum erfolgreich sein", sagt Florian Sondershausen. In diesem Beitrag erfahren Sie, wie ihm der Sprung von der Gastronomie an die Finanzmärkte gelang, welche Prinzipien aus der Sterneküche ihm beim Investieren geholfen haben und welche Fehler Anleger vermeiden sollten, wenn sie langfristig Vermögen aufbauen wollen.Von der Sterneküche an die BörseSchon früh hatte Florian Sondershausen erlebt, dass sich abseits klassischer Berufswege Geld verdienen lässt. Mit 13 Jahren kaufte er Yu-Gi-Oh!-Karten günstig ein und verkaufte sie über eBay teurer weiter. Später war er als Online-Profi-Gamer aktiv. Dadurch wusste er bereits früh, welche Möglichkeiten die digitale Welt bietet - eine Erfahrung, die ihm später auch bei seiner beruflichen Neuorientierung zugutekam.Der Wunsch nach einer beruflichen Veränderung entstand vor allem durch die hohe Belastung in der Gastronomie. Arbeitstage von zehn bis 15 Stunden waren für Sondershausen keine Seltenheit. Als schließlich Herzrhythmusstörungen hinzukamen, wurde ihm klar, dass er diesen Lebensstil nicht dauerhaft fortführen konnte und eine Alternative brauchte.Bei der Suche nach neuen Möglichkeiten stieß er auf die Börse. Die Dimension der globalen Finanzmärkte faszinierte ihn und er begann, sich intensiv mit Trading auseinanderzusetzen. Nachdem das Restaurant, in dem er tätig war, mit einem Stern ausgezeichnet worden war und er damit sein persönliches Ziel in der Gastronomie erreicht hatte, kündigte er und konzentrierte sich auf seinen neuen Weg.Frühe Erfolge und wichtige RückschlägeSeine ersten Schritte an der Börse verliefen zunächst erfolgreich. Schon nach kurzer Zeit erzielte Sondershausen erste Gewinne, musste jedoch bald feststellen, dass Erfolg an den Finanzmärkten keineswegs selbstverständlich ist. Auf die positive Anfangsphase folgten Rückschläge und Verluste. Statt sich davon entmutigen zu lassen, setzte er sich intensiver mit seinen Strategien auseinander und entwickelte sein Vorgehen kontinuierlich weiter.In den Jahren 2017 und 2018 folgte eine weitere Herausforderung: Gesetzliche Änderungen wirkten sich auf seine bisherige Trading-Praxis aus, sodass Sondershausen seine Herangehensweise teilweise neu erarbeiten musste. In dieser Phase wandte er sich dem Forex-Markt zu. Nach eigenen Angaben dauerte es rund ein Jahr, bis er dort wieder profitabel handelte.Damit wich die anfängliche Euphorie einer systematischeren Herangehensweise. Statt sich auf einzelne Erfolge zu verlassen, beschäftigte er sich intensiver mit Strategien, Marktmechanismen und Risiken.Was Sterneküche und Börse gemeinsam habenObwohl Kochen und Trading auf den ersten Blick wenig miteinander zu tun zu haben scheinen, erkennt Sondershausen grundlegende Parallelen. In einer professionellen Küche müssen Abläufe auch unter erheblichem Zeitdruck funktionieren. Vorbereitung, Disziplin und klare Prozesse entscheiden darüber, ob die gewünschte Qualität entsteht.Ähnlich betrachtet er die Finanzmärkte. Wer emotional entscheidet oder kurzfristigen Bewegungen hinterherläuft, riskiert, die eigene Strategie aus den Augen zu verlieren. Stattdessen brauche es klare Regeln, Geduld und einen bewussten Umgang mit Risiken.Auch Geduld spielt für den heutigen Börsenexperten eine entscheidende Rolle. Wer an der Börse auf schnelle Gewinne hofft, läuft aus seiner Sicht Gefahr, Risiken zu unterschätzen und vorschnelle Entscheidungen zu treffen. Langfristiger Vermögensaufbau erfordert dagegen eine klare Strategie, fundiertes Wissen und die Bereitschaft, auch in schwierigen Marktphasen diszipliniert zu handeln.Vom Trader zum WissensvermittlerEnde 2019 lernte Sondershausen Christian Haag kennen. Gemeinsam begannen beide, ihr Wissen weiterzugeben - zunächst rund eineinhalb Jahre kostenlos.Dabei stellten sie fest, dass es vielen Interessierten an grundlegendem Finanzwissen fehlte und einige bereits schlechte Erfahrungen mit unseriösen Angeboten gemacht hatten. Daraus entstand die Idee, die Wissensvermittlung professionell aufzubauen.Heute setzen sie mit der Haag Sondershausen Consulting GmbH unter anderem auf Schulungsinhalte, Live-Calls, Workshops und Veranstaltungen. Ziel ist es, nicht nur einzelne Strategien zu vermitteln, sondern ein grundlegendes Verständnis für die Märkte zu schaffen."Wir haben gemerkt: Die Leute brauchen Hilfe", sagt Sondershausen über die damalige Motivation. Finanzielle Bildung werde in der Schule kaum vermittelt, obwohl sie im späteren Leben eine wichtige Rolle spiele. Deshalb wollen er und Haag Anlegern Wissen vermitteln und ihnen helfen, typische Fehler zu vermeiden.Mit Disziplin zum langfristigen ErfolgDer Weg vom Sternekoch an die Börse verlief für Florian Sondershausen nicht ohne Rückschläge. Gerade daraus zieht er jedoch eine zentrale Erkenntnis: Sowohl in der Spitzengastronomie als auch an den Finanzmärkten reichen Talent und einzelne Erfolge nicht aus.Entscheidend sind für ihn Vorbereitung, Disziplin und ein klares System. Wer langfristig Vermögen aufbauen möchte, sollte deshalb nicht auf schnelle Gewinne setzen, sondern Wissen aufbauen, Risiken berücksichtigen und die eigene Strategie konsequent verfolgen. Denn was Sondershausen in der Sterneküche gelernt hat, gilt aus seiner Sicht ebenso an der Börse: Erfolg ist kein Zufall, sondern das Ergebnis von Erfahrung, konsequenter Vorbereitung und diszipliniertem Handeln.Über Florian Sondershausen:Florian Sondershausen ist Experte für Trading und Kryptowährungen und Geschäftsführer der Haag Sondershausen Consulting GmbH. Er unterstützt Interessierte dabei, online ein Vermögen aufzubauen und dieses eigenständig zu verwalten. Ziel seines Konzeptes ist es, systematisch und planbar sowie mit kalkulierbarem Risiko an den Finanz- und Tradingmärkten zu investieren. Dank seines langjährigen Erfahrungsschatzes kennt Florian Sondershausen den Markt genau und gibt seine Expertise in einem interaktiven Kursmodell weiter. 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