BÖRSE AKTUELL: Restriktive Haltung der Bank of Japan und Trumps Versprechen sorgen für Aufregung an den Märkten

Die globalen Finanzmärkte stehen heute unter dem Eindruck wichtiger geldpolitischer Signale, geopolitischer Spannungen im Nahen Osten sowie anstehender Inflationsdaten aus den USA.

Fokus: Was heute für deutsche Anleger besonders relevant ist

Für Privatanleger und Investoren in Deutschland ergeben sich aus den aktuellen Entwicklungen vier Kernbereiche, die im Tagesverlauf Aufmerksamkeit erfordern:

Sonderdruck auf Kryptowährungen: Der Gesetzentwurf des BMF zur Aufhebung der Steuerfreiheit nach einjähriger Haltedauer und Einführen einer 25 - Abgeltungsteuer ab 2027 greift direkt in die Anlagestrategien deutscher Krypto-Investoren ein. Wer Altbestände steuerfrei sichern möchte, muss die Fristen genau beobachten.

Energiekosten - DAX-Belastung: Brent-Rohöl hält sich stabil über der psychologisch wichtigen Marke von 100 USD je Barrel. Steigende Energiepreise wirken als Inflationstreiber und könnten womöglich energieintensive deutsche Industrie- und Chemieaktien sowie den Konsumgütersektor belasten.

EZB-Zinsentscheidung im Blick: Die relative Stärke des Euro vor dem Zinsentscheid der Europäischen Zentralbank um 14:15 Uhr beeinflusst exportorientierte DAX-Konzerne. Ein stärkerer Euro erschwert Exporte außerhalb der Eurozone, während die Zinsentscheidung direkte Auswirkungen auf deutsche Festgeld- und Tagesgeldzinsen hat.

US-Erzeugerpreise (PPI) - Zinsmarge: Die US-Inflationsdaten (PPI um 14:30 Uhr) senden Signale für die globale Zinsentwicklung. Da deutsche Leitindizes stark mit den US-Märkten korrelieren, dürfte dies die Nachmittagsrichtung des DAX vorgeben.

?? Makroökonomie - Geldpolitik

Kazuyuki Masu, Mitglied des Vorstands der Bank of Japan (BOJ), deutete die Notwendigkeit weiterer Zinserhöhungen an, um einen neutralen Zins zu erreichen. Masu verwies auf den schwachen Yen sowie den deutlichen Anstieg der Erzeugerpreise um 7 - was sich verzögert in höherer Verbraucherinflation niederschlagen könnte. In jüngsten Umfragen erwarten bereits 97 - der Ökonomen eine Anhebung des Leitzinses auf 1,25 - für die Sitzung am 18. September.

Die Bank of Korea führte jüngste heftige Ausschläge des heimischen Kospi-Index auf die hohe finanzielle Hebelwirkung bei in- und ausländischen Anlegern zurück.

Am Rentenmarkt weitete sich der Renditeabstand zwischen 10-jährigen chinesischen Staatsanleihen und ihren US-Pendants auf den Rekordwert von 316,7 Basispunkten aus. Dies setzt die Kapitalflüsse an den globalen Anleihemärkten unter Druck. Die Renditen von US-Anleihen erreichten unterdessen den höchsten Stand seit 2023, nachdem angekündigte Schuldenrückkaufpläne des US-Finanzministeriums die Erwartungen bezüglich des Volumens im Laufzeitenbereich von 10 bis 20 Jahren enttäuschten.

In der internationalen Diplomatie zog der Internationale Währungsfonds (IWF) die Kandidatur von Ricardo Reis für den Posten des Chefökonomen zurück - Medienberichten zufolge eine direkte Reaktion auf seine Kritik an den von Donald Trump geforderten Zollmaßnahmen. Trump wiederum versprach im Wahlkampf einmalige Check-Zahlungen von 5.000 USD für jeden erwachsenen US-Bürger im Falle eines Sieges der Republikaner in beiden Kongresskammern. Das Ausführungsvolumen läge bei über 1,3 Billionen USD, was das US-Haushaltsdefizit erheblich vergrößern würde; Analysten stufen die Chancen für einen klaren Durchmarsch einer Partei jedoch als gering ein....

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