DJ Deutsche HVPI-Inflation steigt im August auf 2,9 Prozent

Von Andreas Plecko

DOW JONES--Der Inflationsdruck in Deutschland ist im August leicht gestiegen, was vor allem an erhöhten Energiepreisen infolge des Iran-Krieges lag. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, stieg die Jahresrate des Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HVPI) im August auf 2,9 (Vormonat: 2,8) Prozent. Die Statistiker bestätigten damit - wie von Volkswirten erwartet - ihre vorläufige Schätzung vom 31. August.

Gegenüber dem Vormonat stieg der HVPI um 0,2 Prozent, womit die vorläufigen Daten ebenfalls bestätigt wurden. Die HVPI-Rate ist maßgeblich für die Geldpolitik der Europäischen Zentralbank (EZB). Die Inflationsrate ohne Berücksichtigung von Nahrungsmitteln und Energie, auch als Kerninflation bezeichnet, lag im August bei 2,4 Prozent.

In der nationalen Berechnung stieg die jährliche Inflationsrate im August ebenfalls auf 2,9 (Vormonat: 2,8) Prozent. Im Vergleich zum Vormonat kletterten die Preise um 0,2 Prozent. Die Zahlen entsprachen der ersten Veröffentlichung und den Prognosen von Volkswirten.

"Auch im August waren gestiegene Energiepreise hauptverantwortlich für die Gesamtteuerung", sagte Ruth Brand, Präsidentin des Statistischen Bundesamtes. "Besonders deutlich hat sich die vor allem durch den Iran-Krieg verursachte Teuerung der Energie bei den Kraftstoffen gezeigt."

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September 10, 2026 02:26 ET (06:26 GMT)

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