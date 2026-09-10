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ALBIS Leasing AG steigert Konzernergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2026 deutlich und erhöht Ergebnisprognose für das Gesamtjahr



10.09.2026 / 08:56 CET/CEST

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Ergebnis vor Steuern im ersten Halbjahr 2026 um 45 % auf 3,9 Mio. EUR gesteigert

Eigenkapitalausstattung von 16,8 % unterstreicht finanzielle Stabilität

Ergebnisprognose für das laufende Geschäftsjahr auf 5,75 bis 6,75 Mio. EUR erhöht Hamburg, 10. September 2026. Die ALBIS Leasing AG (im Folgenden "ALBIS", ISIN: DE0006569403, WKN: 656940, www.albis-leasing.de) hat im ersten Halbjahr 2026 ein Konzernergebnis vor Steuern von 3,9 Mio. EUR erzielt (H1 2025: 2,7 Mio. EUR). Damit konnte das Ergebnis um 45 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreszeitraum gesteigert werden. Wesentliche Treiber der positiven Ergebnisentwicklung waren der weitere Anstieg des profitablen Neugeschäfts, eine schlankere Kostenbasis und eine attraktive Refinanzierungsstruktur. Gleichzeitig spiegelt sich erwartungsgemäß die weitere Zunahme der Unternehmensinsolvenzen in Deutschland auch im Leasingportfolio der ALBIS wider. Die Risikolage zeigt sich insgesamt dennoch stabil. Sascha Lerchl, Vorstand der ALBIS, sagt: "Im ersten Halbjahr 2026 hat die ALBIS eine sehr gute Geschäftsentwicklung verzeichnet. Wir haben die Profitabilität unseres Neugeschäfts weiter gesteigert und ein spürbares Ergebniswachstum erreicht. Entsprechend hat sich unser Geschäftsmodell erneut als robust, skalierbar und zukunftsfähig erwiesen. Mit unserer strategischen Ausrichtung auf das profitable Small-Ticket-Geschäft und das Kernsegment Handel/Hersteller sind wir weiterhin auf dem richtigen Weg." Mit Blick auf das Gesamtjahr 2026 plant die ALBIS, wie bereits in der Ad-hoc-Mitteilung vom 1. September 2026 kommuniziert und erläutert wurde, nun mit einem Konzernergebnis vor Steuern von 5,75 bis 6,75 Mio. EUR. Die ursprünglich im April 2026 ausgegebene Ergebnisprognose von 4,75 bis 5,75 Mio. EUR wurde somit nach oben angepasst. Hinsichtlich der Neugeschäftsprognose für das Gesamtjahr 2026 rechnet die ALBIS unverändert mit einem Neugeschäftsvolumen zwischen 100,0 und 107,5 Mio. EUR und einer leicht steigenden Marge über dem Niveau des Vorjahres. Damit wird die Neugeschäftsprognose für das Geschäftsjahr 2026 bestätigt. Aufgrund des geplanten Ergebnisses für das Geschäftsjahr 2026 wird die ALBIS voraussichtlich auch im Jahr 2027 wieder eine attraktive Dividende auszahlen können. Sascha Lerchl betont: "Seit unserer strategischen Neuausrichtung profitieren unsere Aktionäre von einer verlässlichen Dividendenzahlung. Auch künftig werden wir eine kontinuierliche Dividendenpolitik verfolgen, um die Partizipation der Aktionäre am Geschäftserfolg der ALBIS zu bekräftigen." Der vollständige Halbjahresbericht 2026 ist unter https://www.albis-leasing.de/investoren/news-publikationen verfügbar.

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ALBIS Leasing Gruppe

Stefanie Wallis

Ifflandstraße 4

22087 Hamburg

T +49 (0) 40 808100 129

Stefanie.Wallis@albis-leasing.de



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